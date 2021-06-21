روسيا تكشف عن غواصات ومعدات بحرية جديدة في معرض الدفاع البحري الدولي... صور

أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، أنها ستكشف عن مجموعة جديدة من الأسلحة والمعدات البحرية الجديدة ضمن معرض الدفاع البحري الدولي الذي سيقام في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وتكشف الشركة الروسية المتخصصة بتصدير الأسلحة الروسية عن أحدث العينات الجديدة من المعدات البحرية الروسية أمام عملائها من جميع دول العالم خلال معرض الدفاع البحري الدولي، الذي سيقام في الحوض البحري اعتبارا من 23 إلى 27 يونيو/ حزيران 2021 في مدينة سانت بطرسبورغ.

ويعكس معرض الشركة الروسية "ROSOBORONEXPORT" (روس أوبورون إكسبورت)، جميع الاحتياجات الأساسية لسوق المعدات البحرية الحديثة.

بالإضافة إلى ذلك، يعرض جناح الشركة نماذج من غواصة كبيرة تعمل بالديزل والكهرباء من المشروع "636"، وسفينة دورية صغيرة من مشروع "تايجر"، وغواصة تعمل بالديزل والكهرباء تابعة لمشروع "أمور 1650"، وسفينة صواريخ صغيرة من مشروع "كاراكورت أي" (Karakurt-E) ونظام صاروخي ساحلي تكتيكي "Rubezh-ME".

وقال المدير العام للشركة ألكسندر ميخييف، في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك": إن الشركة "تقدم في جناحها نماذج من أكثر العينات طلبًا من المعدات البحرية. على سبيل المثال، تعمل (روس أوبورون إكسبورت) اليوم على تسليم سفن "كاراكورت" (Karakurt-E) إلى 6 دول في العالم وإلى 8 من عملائنا الأجانب مهتمون بصواريخ الدفاع "روبيز" وإلى مجمع دول الشرق الأوسط".

© Photo / ROSOBORONEXPORT السفينة الحربية "كاراكورت" الروسية

ونوه ميخييف إلى أن الشركة الروسية وبالتعاون مع شركات التصنيع على استعداد "لتقديم تفصيل إلى الشركاء وعينات كاملة النطاق من المعدات البحرية".