مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بينهما... صور

أعلن الجيش السوداني، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع نظيره المصري، وذلك في ختام المباحثات العسكرية بين الجانبين.

وجاء في بيان الجيش السوداني، الخميس، أن رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد حجازي توقف بالخرطوم في طريق عودته من دولة الكونغو، لإجراء مباحثات مشتركة قبل أن يواصل رحلة العودة إلى القاهرة.

وأضاف البيان أن "المباحثات العسكرية السودانية المصرية اختتمت بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المُشترك بين الجانبين".

ووفقا للبيان وقع عن الجانب السوداني رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين فيما وقع عن الجانب المصري الفريق حجازي.

من جانبه، أشاد الحسين بالتطور الملحوظ في العلاقات بين الجيشين، معبرا عن شكره للجيش المصري على دعمها وتعاونها الكبير للقوات المسلحة السودانية.

فيما أكد الفريق حجازي على عمق العلاقات، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة والمراجعة لما تم الإتفاق عليه بين الجانبين.

يذكر أن مصر والسودان كانا قد وقعوا في مارس/أذار الماضي على اتفاقية للتعاون العسكري بينهما تهدف لضمان الأمن القومي في كلا البلدين.