ما حجم القوة العسكرية للأسطولين الأمريكي والهندي؟

يصنف الأسطولان الأمريكي والهندي ضمن أقوى 10 أساطيل حربية في العالم، وكل منهما يمتلك مئات القطع البحرية، لكن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى كأكبر قوة عالمية مشغلة لحاملات الطائرات وحاملات المروحيات والمدمرات.

ونفذت وحدات بحرية من الأسطولين الأمريكي والهندي تدريبات عسكرية بمشاركة حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" خلال الفترة من 23 إلى 24 يونيو/ حزيران الجاري.

وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي تقريرا عن الأسطولين يرصد حجم القوة العسكرية لكل منهما، وفقا لإحصائيات عام 2021.

ويحتل الأسطول الأمريكي المرتبة رقم 4 بين أقوى 140 أسطول حربي في العالم، بينما يأتي الأسطول الهندي في المرتبة رقم 9 عالميا.

ما حجم القوة العسكرية للأسطول الأمريكي؟

يمتلك الأسطول الأمريكي 490 قطعة بحرية تجعله في المرتبة رقم 4 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مشغلة لحاملات الطائرات الحربية بـ 11 حاملة طائرات متنوعة منها حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان"، التي شاركت في التدريبات البحرية مع الهند.

© REUTERS / US Navy حاملة طائرات أمريكية

كما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا بأضخم قوة من حاملات المروحيات تضم 10 حاملات مروحيات.

وتمتلك البحرية الأمريكية 92 مدمرة تجعلها في المرتبة الأولى عالميا، بينما تمتلك 21 كورفيت تجعلها في المرتبة رقم 5 عالميا.

© AFP 2021 / ANTHONY WALLACE مدمرة أمريكية

وتحتل قوة الغواصات في الجيش الأمريكي المرتبة الثالثة عالميا بـ 68 غواصة، بينما يصل عدد سفن الدورية إلى 13 سفينة و8 كاسحات ألغام بحرية.

كم عدد سفن الأسطول الهندي؟

يمتلك الأسطول الهندي 285 قطعة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة، و10 مدمرات و13 فرقاطة و23 كورفيت.

وتمتلك الهند 17 غواصة حربية تجعلها في المرتبة رقم 8 عالميا، إضافة إلى 139 سفينة دورية.

وشاركت مجموعة القوة الضاربة لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" في التدريبات البحرية المشتركة مع الهند، للتأكيد على جاهزيتها القتالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على "تويتر".