الجيش الإسرائيلي يفتتح سربا جديدا من مقاتلات "إف-35"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سلاح الجو الإسرائيلي سيفتتح، اليوم الخميس، سرب "أدير" الثالث لمقاتلات من طراز "إف-35 أي" في قاعدة "نفاتيم" جنوبي إسرائيل.

ووفقا لموقع "i24"، سيتم استخدام هذا السرب أولاً للتدريب إلى أن يصل المزيد من الطائرات إلى إسرائيل.

وسيحصل السرب الجديد على الرقم 117 وسيحمل اسم سرب "باراك".

وأضاف الموقع أن السرب الثالث سينضم إلى السربين الحاليين - السرب 140 "النسر الذهبي"، الذي تم تأسيسه في عام 2016 وبدأ تشغيله بعد حوالي عام، والسرب 116 "الأسود الجنوبية"، الذي أعيد افتتاحه في يناير/ كانون الثاني 2020.

وذكر الموقع أنه حتى الآن، وصلت 27 مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، من أصل 50 مقاتلة تم التعاقد عليها من هذا الطراز.

وأوضح الموقع أنه بحلول نهاية عام 2024، سيصل ما تبقى من الطائرات إلى إسرائيل، أي بمعدل 6 طائرات كل عام.

وتجري مفاوضات حاليا بين واشنطن وتل أبيب لشراء 25 مقاتلة F-35 إضافية.