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    قاعدة 3 يوليو البحرية التابعة للأسطول الحربي المصري أثناء افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها يرافقه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021

    © AFP 2021 / -
    رصد عسكري
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    يمتلك الجيش المصري قوة بحرية ضخمة تجعله ضمن أقوى الأساطيل الحربية في العالم، خاصة بعد افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية على الساحل الشمالي الغربي للبلاد.

    ويحتل الأسطول المصري المرتبة رقم 7 عالميا بعد كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وأمريكا وكولومبيا وإيران، وفقا لتقرير عن الأسطول المصري نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

    الفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية
    © AFP 2021 / FRED TANNEAU
    الفرقاطة تحيا مصر التابعة للقوات البحرية المصرية

    ويمتلك الأسطول المصري قطع بحرية متنوعة تضم غواصات وفرقاطات وحاملات مروحيات، ويصل إجمالي عدد القطع البحرية التي يمتلكها إلى 316 قطعة بحرية.

    وتضم القوة البحرية للجيش المصري حاملتي مروحيات تجعل الأسطول المصري في المرتبة رقم 4 عالميا بين الدول التي تمتلك تلك القطع البحرية، بحسب الموقع الأمريكي.

    ويصل عدد الفرقاطات التي يملكها الجيش المصري إلى 9 فرقاطات كما يمتلك 7 كورفيتات و8 غواصات تجعله في المرتبة رقم 13 عالميا في حجم قوة الغواصات التي تملكها الجيوش الكبرى.

    قاعدة 3 يوليو البحرية التابعة للأسطول الحربي المصري أثناء افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها يرافقه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
    © AFP 2021 / -
    قاعدة 3 يوليو البحرية التابعة للأسطول الحربي المصري أثناء افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها يرافقه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

    ويمتلك الأسطول المصري 50 سفينة دورية، إضافة إلى 23 كاسحة ألغام بحرية.

    وبحسب آخر إحصائيات الموقع، فإن الأسطول المصري يمتلك قوة دعم لوجيستية تجعله في المرتبة رقم 10 عالميا بـ 11 ميناء منتشرة على سواحل البلاد في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

    يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح، السبت، قاعدة "3 يوليو" البحرية، التي تقع في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي في البحر المتوسط، بمشاركة محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

    قاعدة 3 يوليو البحرية
    قاعدة 3 يوليو البحرية

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