"روستيخ" تكشف عن "الهدف" الأول للمقاتلة الروسية الجديدة... صور

وستقدم شركة "روستيخ" في معرض "ماكس-2021" الجوي، المقاتلة الجديدة، التي نشرت صورتها أخيرا وهي بغلاف أسود. ونشرت الشركة، اليوم، صورة "الهدف" الأول لهذه المقاتلة وهو سفينة حربية أجنبية مماثلة للمدمرة البريطانية ديفندر.

نشرت صفحة الشركة صورة لجزء من بدن طائرة جديدة تحلق فوق البحر. يوجد تحت بدن الطائرة المقاتلة نوع جديد من محطات الرادار البصرية، تنعكس في مرايا سفينة حربية أجنبية، مع خطوطها العريضة التي تذكرنا بمدمرة البحرية البريطانية "ديفندر".

وكتبت على الصورة: " See you".

كما أكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك": "تحتوي الصورة الجديدة على أجزاء من الطائرة من الواضح أنها نظام رؤية إلكتروني بصري يحدد الأهداف مدمج في الطائرة، يستخدم لتوجيه أسلحة الطائرة من أجل ضرب أهداف أرضية وبحرية".

في نهاية شهر يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المدمرة البريطانية "ديفندر" عبرت الحدود الروسية، وإثر ذلك، أطلقت السفينة الحدودية الروسية "سو-24 إم"، تحذيرات متكررة، من خلال طلقات تحذيرية على طول مسار المدمرة. وكانت وزارة الدفاع البريطانية أكدت، آنذاك، أن المدمرة لم تتعرض لإطلاق نار ولم تكن في المياه الإقليمية الروسية.