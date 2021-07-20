روسيا تعرض أحدث مروحياتها للعالم

تعرض روسيا عدة طائرات هليكوبتر جديدة من صنعها في معرض الطيران الدولي "ماكس 2021".

وقالت شركة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، في بيان بثته على موقعها الإلكتروني، إن معرض "ماكس 2021" هو أول معرض يتم فيه عرض مروحيات "مي -171 أ 3" و"كا-32 أ 11 إم" و"أنسات-إم"، وهي مروحيات مخصصة للاستخدام السلمي، للجمهور العريض.

وأشارت إلى أن مروحية "مي-171 أ 3" هي المروحية الروسية الأولى التي صُنعت للعمل في منصات النفط البحرية، وتستطيع أن تنقل الناس والحمولات كما تستطيع عند الضرورة البحث عن المنكوبين وإنقاذهم.

وتتسع مروحية "مي-171 أ 3" لـ24 راكبا بينما تتسع نظيراتها الأجنبية لـ19 راكبا. وفي الوقت نفسه فإن مروحية "مي-171 أ 3" أرخص من نظيراتها الأجنبية. ويتم في معرض "ماكس 2021" عرض النموذج التجريبي الأول من مروحية "مي-171 أ 3".

ومروحية "كا-32 أ 11 إم" مهيأة للقيام بالمهام العديدة ويمكن تجهيزها بنقطة التعليق لحمل ما يزن 5300 كيلوغرام. وهي مزودة بالمعدات الرقمية التي تتيح استخدام المروحية في أي وقت من النهار والليل وفي جميع الظروف الجوية على البر وفي البحر.

وتملك مروحية "كا-32 أ 11 إم" إمكانيات كبيرة لإطفاء الحرائق على الأرض، وتستطيع أن تحمل 4000 لتر من السوائل المضادة للحريق إلى مكان الحريق.

وفي معرض "ماكس 2021" يتم عرض أحد النماذج التجريبية من مروحية "كا-32 أ 11 إم".

وتعتر مروحية "أنسات-إم" مروحية خفيفة حيث يبلغ وزنها عند الإقلاع 3800 كيلوغرام. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ640 كيلومترا. ويرتفع مداها إلى 790 كيلومترا عندما تحمل خزان وقود إضافيا.

وأنجزت مروحية "أنسات-إم" رحلتها الجوية الأولى في نهاية عام 2020.

وانطلقت فعاليات معرض "ماكس 2021" في يوم 20 يوليو/تموز، في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة الروسية موسكو، وتستمر حتى 25 يوليو.