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    مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس

    مقارنة بين "سو 30" الروسية و"رافال" الفرنسية

    © Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
    رصد عسكري
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    تصنع روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية لقواتها الجوية وتصدرها لدول أخرى، ومنها "سو 30"، التي تفضلها بعض الجيوش، ومنها الجيش الجزائري، على طائرات "رافال" الفرنسية.

    دبابة تي-90إم إس
    © Sputnik . Alexey Filippov
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    وذكر تقرير لمجلة "ميليتري ووتش ماغازين" أن الجيش الجزائري فضل مقاتلات الهيمنة الجوية الروسية "سو 30" على مقاتلات "رافال" الفرنسية.

    تنتمي طائرتا "سو 30" الروسية و"رافال" الفرنسية إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية.

    بدأ إنتاج "سو 30" في تسعينيات القرن الماضي وتجاوز عدد الطائرات التي تم إنتاجها منذ ذلك الحين 630 طائرة، في حين بدأ إنتاج الرافال عام 2001، ووصل عدد الطائرات التي تم إنتاجها إلى نحو 200 طائرة، بحسب تقرير عن الطائرتين أورده وقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

    ما هي الطائرة الأسرع "سو 30" أم رافال؟

    رغم أن "سو 30" أثقل وأكبر حجما من الرافال، إلا أن فارق السرعة بينها نحو 100 كيلومترا في الساعة فقط.

    • سرعة "سو 30" القصوى هي 2120 كلم/ ساعة، بينما تصل سرعة الرافال إلى 2225 كلم/ ساعة.

    يصل مدى "سو 30" إلى 3 آلاف كيلومترا بينما يصل مدى الرافال إلى 3700 كيلومترا، وكلاهما يمكن تزويده بخزانات وقود إضافية لزيادة مدى الطائرة.

    لكن المقاتلة الروسية يمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 17 ألف و300 متر، بينما لا يتجاوز ارتفاع تحليق الرافال 15 ألف و835 متر.

    ما هو تسليح "سو 30"؟

    تمتلك "سو 30" مدفعا رشاشا داخليا عيار 30 ملم.

    وتمتلك نقاط تعليق خارجية تمكنها من حمل أنواع مختلفة من الأسلحة تشمل:

    • صواريخ (جو - جو) متوسطة المدى من طرازات مختلفة.
    • صواريخ "جو - أرض".
    • صواريخ موجهة بالليزر.
    • أنواع مختلفة من القنابل.

    ما هو تسليح الرافال؟

    تمتلك الرافال مدفعا رشاشا داخليا عيار 30 ملم.

    تمتلك 14 نقطة تعليق خارجية يمكن استخدامها لأسلح تشمل:

    • صواريخ (جو - جو) متوسطة المدى.
    • صواريخ بعيدة المدى طراز "ميتيور".
    • صواريخ مضادة للسفن.
    • صواريخ "جو - أرض" موجهة بالليزر.
    • نظام تصحيح مسار القنابل.
    • قنابل موجهة بالليزر مضادة لمدارج الطائرات.
    • قذائف مضادة للدروع.
    • صواريخ مجنحة "جو - أرض".

    ما هي أبعاد الطائرتين؟

    أبعاد "سو 30" هي 21.9 متر طول، و14.7 متر عرض، و6.4 متر ارتفاع.

    أبعاد "الرافال" هي 15.3 متر طول و10.9 متر عرض، و5.3 متر ارتفاع.

    ويعني ذلك أن حجم المقاتلة الروسية أكبر من حجم المقاتلة الفرنسية.

    ما هي أوزان الطائرتين؟

    وزن "سو 30" فارغة 17.7 طن، ووزن الإقلاع 34.5 طن، بينما يصل وزن الرافال فارغة إلى 10.3 طن، وأقصى وزن عند الإقلاع بكامل حمولتها يصل إلى 24.5 طن.

    مقاتلة سو-30إس إم ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
    © Sputnik . Alexander Vilf
    مقاتلة "سو-30إس إم" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا

    يعبر مصطلح وزن الإقلاع عن وزن الطائرة بالطاقم وأقصى حمولة وأقصى سعة وقود.

    ما هي أحدث نسخة من عائلة سو 30؟

    تعد "سو 30 إم كيه" أحدث نسخة من عائلة "سو 30"، وتمتلك ترسانة متنوعة من الأسلحة، التي تمكنها من خوض المعارك الجوية، كما يمكنها تنفيذ هجمات ضد أهداف أرضية وبحرية في نفس الوقت.

    ما هي الدول التي تستخدم سو 30؟

    تستخدم 4 دول طائرة "سو 30 إم كيه" الروسية، إضافة إلى روسيا، الدولة المنتجة للطائرة، بحسب تقرير عن الطائرة أورده موقع شركة السلاح الروسية "يونايتد إيركرافت كوربوريشن".

    ويشمل ذلك جيوش دول هي الهند والجزائر وماليزيا، والصين، التي تستخدم النسخة البحرية التي تحمل اسم كودي هو "سو 30 إم كيه 2".

    ما هي الدول التي تستخدم مقاتلات رافال الفرنسية؟

    تعمل مقاتلات رافال في القوات الجوية الفرنسية، التي استطاعت استخدامها في أفغانستان وليبيا ومالي والعراق وسوريا، بحسب تقرير عن طائرات رافال، نشره الموقع الرسمي للشركة الفرنسية المصنعة للطائرات "داسو رافال".

    القوات الجوية الفرنسية... مقاتلات رافال
    FRANCOIS NASCIMBENI
    القوات الجوية الفرنسية... مقاتلات رافال

    ويقول الموقع إن إضافة إلى فرنسا، فإن كل من مصر وقطر والهند حصلت على تلك الطائرة من فرنسا.

    معلومات عن مقاتلات رفال
    معلومات عن مقاتلات رفال

    انظر أيضا:

    لماذا فضلت الجزائر "سو 30" على "رافال" وما علاقة ليبيا... مجلة تكشف الأسباب
    معارك جوية بين "إف-18" و"سو-30"... فيديو
    إطلاق النار في الظلام..."سو-30" تضرب "العدو" بصواريخ موجهة...فيديو
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