المقاتلات "الخفية" تحت مجهر وسائل الدفاع الجوي الروسية

تستطيع وسائل الدفاع الجوي الروسية رصد ورؤية جميع المقاتلات الغربية المصنفة ضمن فئة المقاتلات "الخفية"، وبالأخص "إف-22" و"إف-35"، وفقا لصانع وسائط الدفاع الجوي الروسية.

وقال رئيس مؤسسة "ألماز – أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي الروسية، بافل سوزينوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد اليوم هدف لا نستطيع أن نراه".

© RIA Novosti . Sergei Beznosov "إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله

© Sputnik . Maxim Blinov منظومة "إس-400"

وأضاف: "على الرغم من تقلص رقعة اكتشاف طائرات "إف-22" و"إف-35" إلى حد ما، إلا أن راداراتنا تتعامل معها بفعالية".

© Sputnik منظومة صواريخ "إس-500"