روسيا تصمم مظلات لإنزال الغواصين المقاتلين

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية الحكومية، أنه تم إنشاء مظلات جديدة بنظام حديث لإنزال الغواصين المقاتلين بأقصى سرعة على الماء.

وستمكّن هذه التقنية الحديثة الجندي من إزالة المظلة بسرعة وأمان وبدء المهمة القتالية تحت الماء مباشرة، وفقثا لما نقله موقع قناة تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا".

وتم تصميم نظام المظلة لأداء القفزات المتبوعة بالغوص وتطويره من قبل المتخصصين في شركة صنع المظلات "مصنع إيفانوفسكي باراشيت" (باليت) الروسي، في شركة "تيخديناميكا" والتي يمكن استخدام المظلة الحديثة فيه على ارتفاع يصل إلى 8 آلاف متر وبسرعة من 140 إلى 350 كيلومتر في الساعة، وتبلغ مساحة المظلة الجديدة نحو 37.2 مترا مربعا وله قدرة تحمل تصل إلى 225 كيلوغرام.

وحدّد القائمون على صناعة هذه المظلة الحديثة بأنم هذه التقنية الجديدة تجعل من الممكن وضع معدات غوص خاصة في تكوينها وإسقاط جندي بكامل عتاده للغوص في المياه، حيث يوفر النظام أيضًا إمكانية تثبيت حزام شحن يصل وزنه إلى 130 كيلوغرام.

يتم تقديم نظام المظلات في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021"، الذي تنظّمه روسيا في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أغسطس/ آب الحالي.