"كلاشينكوف" تكشف عن رشاش "الفرصة الأخيرة" ورشاش "القتال الليلي" الخاص... فيديو

قدمت شركة "كلاشينكوف" الروسية، سلاحين فريدين للاستخدامات الخاصة، خلال فعاليات المنتدى الدولي للجيش "آرميا 2021"، الذي عقد في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس/ آب بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

وعرضت "كلاشينكوف" اثنين من الأسلحة الجديدة للاستخدامات الخاصة، هما رشاش "PPK-20" وبندقية هجومية من نوع "AK-12SP".

كلاشينكوف "PPK-20": سلاح "الفرصة الأخيرة"

وكشف المتحدث الرسمي لشركة "كلاشينكوف"، فلاديمير أونوكوي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، عن الخصائص والميزات والآفاق الفريدة لهذه الأسلحة في السوق.

وبحسب أونوكوي، يعتبر سلاح كلاشينكوف "PPK-20"، وهو مدفع رشاش، بمثابة "سلاح الفرصة الأخيرة" للطيارين، ولكن يمكن أيضًا استخدامه كسلاح خفيف جدًا ومصغر إذا لزم الأمر في المعركة.

وتابع المتحدث الرسمي: "يجب أن يكون المدفع الرشاش في إمدادات الطوارئ داخل مقعد الطيار. في حالة الطوارئ يجب أن يحمل الطيار هذا السلاح ويستخدمه عند الضرورة حتى يقترب فريق الإنقاذ.

وعلى الرغم من أن حجم الرشاش يتناسب بشكل كبير مع احتياجات الطيارين، إلا أن المتحدث نوه إلى عدم وجود حاجة ماسة لتطوير هذا المدفع الرشاش حصريًا لاحتياجات الطيارين العسكريين فقط، بل يمكن أيضًا استخدامه من قبل جنود القوات الخاصة.

وقال المتحدث: "هذا السلاح من المنتجات التي جمعت بين المتطلبات الصارمة إلى حد ما التي يحتاجها الطيارون، بالإضافة إلى متطلبات مدفع رشاش يستخدم من قبل القوات الخاصة. مدفع رشاش صغير للغاية. من دون كاتم صوت، يبلغ طوله الإجمالي 41 سم فقط، ومع ذلك ينفذ جميع الأهداف ويتضمن جميع العناصر الضرورية، مع قابلية طي بعض الاجزاء الأمر الذي يجعله متناسب مع جميع الأشخاص.

بالإضافة إلى ذلك، وفر الرشاش الجديد إمكانية إزالة المخزن (خزان الطلقات) من الجانبين، الأمر الذي يوفر سرعة استجابة كبيرة.

ونوه المتحدث إلى تضمين تبسيطات كبيرة تسهل تنفيذ المهام؛ حيث ظهرت منصة (منطقة) خاصة لإصبع السبابة جعل السلاح سهل الاستخدام، ويمكن إزالة قفل الأمان بالسلاح بسرعة كبيرة وإعادة تشغيله، ويستطيع الإنسان إمساك السلاح باليد التي يختارها، ويزن السلاح 2.5 كغ فقط. إن الاهتمام بمثل هذا السلاح المضغوط سهل الاستخدام والمريح مرتفع للغاية بالفعل ".

كلاشينكوف "AK-12SP": بندقية هجومية للقتال الليلي

كشف في المعرض عن بندقية "رفيعة المستوى" أيضا، وهي نسخة جديدة مطورة من بندقية هجومية من فئة "AK-12 "، حملت الرمز "AK-12SP".

ونوه المتحدث إلى أن هذا الاسم ليس رسميًا بعد، ولكنه اسم عملي، حيث ستقدم شركة كلاشينكوف الاسم الكامل لعملائها قريبا.

وقال المتحدث: "منح التعديل السابق الذي تم على بندقية AK-12، هذا السلاح فاعلية هائلة حقًا: يمتلك الجيش الروسي وحده أكثر من 120000 بندقية هجومية منها. بالطبع، القوات الخاصة لديها متطلباتها الخاصة من الأسلحة، وحاولنا أن نلبيها بشكل مثالي".

وفي حديثه عن ميزات تعديل البندقية الهجومية، أضاف: "تم تجهيز الدعامة القابلة للطي للضبط بميزات (أخدود) هجومية: وهي ضرورية لسهولة التصوير عند وضع أجهزة التصوير الحراري أو البصريات أو بعض الوسائل الإضافية الأخرى".

عادةً ما يكون الأخدود (مسار خاص لوضع الإضافات) موجودًا في بنادق القنص، حيث يكون التصويب الدقيق أمرًا مهمًا، "لكننا قمنا بتعديل المدفع الرشاش وتزويده بمثل هذا العنصر الهام"، بحسب المتحدث.

ويقول أونوكوي: "في أغلب الأحيان، تقوم القوات الخاصة بطلب وضع أجهزة معينة على مقدمة السلاح، منها الإضاءة، وغيرها من الأدوات، أو المرفقات الليلية، وهي عناصر ضرورية للقتال الليلي الفعال".