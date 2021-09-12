رئيس أركان الجيش المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، الذي يزور مصر حاليا لمتابعة فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021".

ذكر ذلك المتحدث العسكري المصري، في منشور على صفحته الرسمية في "انستغرام"، اليوم الأحد.

View this post on Instagram A post shared by المتحدث العسكرى (@egy_army_spox)

وأرفق المتحدث العسكري المصري صورة ترصد جانبا من لقاء رئيس أركان الجيش المصري مع قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له.

ويقوم ماكينزي بزياة رسمية إلى مصر تزامنا مع تنفيذ تدريبات "النجم الساطع 2021"، التي تشارك فيها 21 دولة منها مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلقت تدريبات "النجم الساطع 2021" في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري، وتستمر حتى 17 من الشهر نفسه، وتقام في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وتهدف تدريبات "النجم الساطع" إلى زيادة الكفاءة القتالية للقوات المشاركة فيها وتمكين الجيوش المشاركة من الاطلاع على أحدث تكتيكات الحروب الحديثة.

وتعد تدريبات "النجم الساطع" من أضخم التدريبات العسكرية في العالم وتقام كل عامين، ويرجع تاريخ انطلاق أول نسخة منها إلى ثمانينيات القرن الماضي، عقب توقع مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل.

ما قوة الجيوش المشاركة في مناورات النجم الساطع 2021

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك