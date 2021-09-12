معلومات عن القوات البحرية المصرية والهندية بعد تدريبهما المشترك في البحر المتوسط

تنفذ القوات البحرية المصرية تدريبا بحريا عابرا مع القوات البحرية الهندية، بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، حيث تشارك الفرقاطة الهندية "آي إن إس تيبار" للمرة الثانية في تدريبات من هذا النوع مع الأسطول المصري.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، في بيان السبت، مشيرة إلى أن التدريب شاركت فيه الفرقاطة "الإسكندرية" من القوات البحرية المصرية، والفرقاطة "آي إن إس تابار" الهندية.

ولفت البيان أن أن الفرقاطة الهندية "آي إن إس تابار" تشارك للمرة الثانية في تدريب بحري مع الوحدات البحرية المصرية في البحر المتوسط.

وأورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي معلومات عن القوات البحرية المصرية والهندية وترتيب كل منهما عالميا، وفقا لإحصائيات عام 2021.

يحتل الأسطول المصري المرتبة رقم 7 بين أقوى أساطيل العالم.

يأتي الأسطول الهندي في المرتبة رقم 9 عالميا.

يمتلك الأسطول المصري 316 وحدة بحرية بينها حاملتي مروحيات.

يمتلك الأسطول الهندي 285 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة.

يمتلك الأسطول المصري 9 فرقاطات و7 كورفيتات و8 غواصات.

يمتلك الأسطول الهندي 10 مدمرات و13 فرقاطة و23 كورفيت و17 غواصة.

يمتلك الأسطول المصري 50 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام بحرية.

يمتلك الأسطول الهندي 139 سفينة دورية ولا يملك كاسحات ألغام بحرية.

ما التصنيف العالمي للجيشين المصري والهندي؟

يحتل الجيش الهندي المرتبة رقم 4 عالميا بينما يحتل الجيش المصري المرتبة رقم 13 بين أقوى 140 جيشا في العالم.

وتصنف القوات البحرية للدولتين ضمن أضخم 9 أساطيل بحرية في العالم، ويحتل الأسطول المصري مرتبة متقدمة على الأسطول الهندي.

قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021

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