استخدام مركبة المشاة القتالية الروسية "بي-19" لأول مرة في "مناورات غرب 2021"

وتم تجهيز الناقلة بمدفع أوتوماتيكي من عيار 57 ملم ونظام الصواريخ الروسية "كورنيت"، لتدمير نقاط إطلاق العدو والمركبات المدرعة الخفيفة.

وما يميز "بي-19" وجود نظام بحث آلي، يمكنه التعرف على أهداف العدو وتتبعه وإصدار مقترحات لطاقم المركبات القتالية للتعامل معه.

وجرت "مناورات غرب 2021" بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي وصل اليوم الإثنين، إلى إقليم نيجني نوفغورود لمتابعة التدريب الاستراتيجي.

وأثارت "التدريبات الاستراتيجية المشتركة اهتماما كبيرا بين الملحقين العسكريين الأجانب ومن بينهم ملحقين عسكريين من بلدان رابطة الدول المستقلة وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، للصحفيين "المنطقة الآسيوية ممثلة على نطاق واسع وممثلو دول أوروبية أيضا موجودون بينهم النمسا وصربيا وفنلندا وسويسرا والسويد".

ويتم تحقيق أهداف الحلقة الرئيسية لمناورة الغرب 2021 على مراحل. أولا، تكافح القوات الصديقة من أجل الحفاظ على مواقع الدفاع، وتسعى إلى إيقاع القوات المعادية المهاجمة في ما يمكن أن يصبح فخا، وتصد الهجوم الجوي.

وانطلقت فعاليات التدريب الاستراتيجي (مناورة الغرب 2021) في 10 أيلول/سبتمبر، وتستمر حتى 16 سبتمبر.