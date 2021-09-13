مقاتلات "إف 16" تتزود بالوقود في الجو... فيديو

تمثل عمليات التزود بالوقود في الجو واحدة من أدق العمليات الحربية، التي يتطلب تنفيذها احترافية كبيرة من قائدي طائرة الوقود والمقاتلة التي تتزود به.

ويمنح ذلك ميزة كبيرة للقوات الجوية التي تمتلك هذه الطائرات، لأنها تسمح لطائراتها الحربية بالوصول إلى أهدافها في أي مكان حول العالم دون الحاجة للهبوط في قواعد أرضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لقيادة النقل التابعة للجيش الأمريكي، على "تويتر"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة تزويد مقاتلة طراز "إف 16" بالوقود في الجو.

Watch a @usairforce tanker refuel an F-16. KC-135 Stratotankers and KC-10 Extenders provide U.S. and allied aircraft unlimited range, making it possible to be anywhere in the world in a matter of hours, rather than days. #TogetherWeDeliver @MacDill_AFB @AirMobilityCmd @USAF_ACC pic.twitter.com/a8gR0kuPs5 — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) September 13, 2021

وتقول الصفحة إن طائرات التزود بالوقود من طراز "كيه سي 135" و"كيه سي 10" تمنحان الطائرات الحربية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها، مدى غير محدود في تنفيذ المهام العسكرية.

وتابعت: "يسمح استخدام طائرات التزود بالوقود جوا، لطائرات أمريكا وحلفائها بالوصول إلى أي مكان في العالم خلال ساعات دون الحاجة إلى الهبوط إلى قواعد أرضية".

© Sputnik . M.Hassan 21 معلومة عن طائرات الإنذار المبكر "إيواكس"

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