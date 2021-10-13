وزير الدفاع الروسي يبحث مع الرئيس الأبخازي الجوانب العسكرية لاتفاق التحالف والشراكة

عقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، اجتماعا في موسكو مع الرئيس الأبخازي، أصلان بجانيا، وناقش معه الجوانب العسكرية للاتفاقية الثنائية بشأن قضايا التحالف والأمن في منطقة القوقاز.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية: "اليوم الموافق 13 تشرين الأول/أكتوبر، التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب العسكرية لتنفيذ الاتفاقية الثنائية للتحالف والشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى القضايا الأمنية في منطقة القوقاز.

الجدير بالذكر أن أبخازيا وقعت مع روسيا، معاهدة للصداقة والتعاون والدعم والمساعدة المتبادلة يوم 17 أيلول/سبتمبر عام 2008، ومعاهدة تحالف وشراكة استراتيجية يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، حيث دخلت الأخيرة حيز التنفيذ يوم 5 آذار/ مارس 2015. وتعتبر هذه المعاهدة وثيقة أساسية، من شأنها إقامة التعاون الأوثق بين روسيا وأبخازيا في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وكذلك في مجال السياسة الخارجية والأمن والدفاع، مع الحفاظ على سيادة دولة أبخازيا، حيث وقعت المعاهدة من قبل الجانبين، وذلك لمدة 10 أعوام، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 أعوام أخرى .