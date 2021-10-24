تسجيل
10:46 GMT24 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 450 متخصص في عمليات التجسس

    مجلة: إسرائيل تطور سلاحا خطيرا لحروب المستقبل

    © AFP 2021 / MARTIN BERNETTI
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049565146_0:42:3077:1773_1200x675_80_0_0_6d9dc919aca63dd85adc938d23d8d392.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202110241050515910-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84/

    تتجه غالبية جيوش العالم للاعتماد على الطائرات المسيرة في تنفيذ مهام عسكرية تختلف من جيش إلى آخر وفقا لحجم المهام ونوعية الطائرات المستخدمة، وأخطرها "الدرونز" الانتحارية.

    طائرة مسيرة إسرائيلية هيرون
    © AFP 2021 / JONATHAN NACKSTRAND
    "الدرونز" العسكرية تواجه عدوا لدودا في 2021... فيديو وصور
    وبينما تعتمد الدول ذات الاستخدام المحدود لـ"الدرونز" على الحصول عليها من دول أخرى، فإن الدول المصنعة للطائرات المسيرة أصبحت تمتلك سلاح المستقبل، كما يقول تقرير عن الدرونز، نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

    ووصف التقرير الطائرات المسيرة "الدرونز" بـ "سلاح المستقبل"، الذي تتجه الجيوش الكبرى للاعتماد عليه بصورة كبيرة من أجل تحقيق نصر سريع بأقل خسائر بشرية وأقل تكلفة مادية.

    وتقول المجلة: "تحقيق الانتصار في ساحات القتال في المستقبل ربما يكون مرهونا بصورة كبيرة بمن يملك الطائرات المسيرة القادرة على إلحاق أكبر حجم من الخسائر بالطرف الآخر".

    ومع التوسع في استخدام الطائرات المسيرة وتطورها أصبح هناك نوع من الأسلحة التي تجمع بين ميزة الطائرة المسيرة في البقاء في الجو وميزة الصواريخ الموجهة القادرة على استهداف العدو بدقة، وهو ما يعرف بـ "لويترينغ ميونيشن".

    • وتستطيع تلك الذخائر أن تنطلق من منصة إطلاقها باتجاه منطقة الهدف، الذي يتم تحديها لاحقا أثناء وجودها في الجو عن طريق أجهزة المراقبة الموجودة على متنها قبل أن يتم الانقضاض عليه والانفجار معه على غرار الصواريخ الموجهة.

    ولفتت المجلة إلى أن العقد الحالي سيشهد تطورا كبيرا في استخدام الطائرات المسيرة "الدرونز" ونسخها المطورة مثل القذائف المتساقطة التي يمكنها استهداف العدو من نطاق قريب جدا أثناء وجودها في الجو.

    ما هي خطوة الطائرات المسيرة؟

    تكمن خطورة الطائرات المسيرة في قدرتها على الوصول إلى أهداف معادية بصورة أسهل من قدرة المقاتلات الحربية الضخمة خاصة بالنسبة للدول التي لا تمتلك دفاعات جوية متطورة يمكنها التصدي لها.

    وتزداد خطورة الطائرات المسيرة مع ظهور القذائف المتساقطة "لويترينغ ميونيشن" وتكتيكات استخدامها في أسراب بصورة تجعل اعتراضها بصورة كاملة شبه مستحيل بالنسبة للقوات المعادية.

    ما هي أبرز العمليات الحربية التي كشفت خطورة الطائرات المسيرة؟

    في عام 2018 تم استخدام الطائرات المسيرة في محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

    وفي سوريا والعراق استطاع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) استخدام الطائرات المسيرة ضد قوات التحالف الدولي.

    ما هي قدرات إسرائيل في مجال الدرونز الانتحارية؟

    تقول المجلة إن تاريخ استخدام الذخائر المتساقطة يرجع إلى نحو 3 عقود، لكنها كانت أقل تطورا وتحمل أسماء مختلفة جميعها تقوم على فكرة استخدام رأس حربي على متن طائرة مسيرة تستطيع التحليق حول منطقة الهدف حتى يتم تحديده بدقة ثم تنقض عليه في مهمة انتحارية لتدميره باستخدام الرأس الحربي الذي تحمله.

    • وتقول المجلة إن الجيش الإسرائيلي كان يستخدم هذا النوع من الأسلحة في تسعينيات القرن الماضي لتدمير رادارات العدو.

    وكانت فكرة استخدامها تقوم على إطلاقها في الجو لخداع رادارات العدو التي تحاول تعقبها فيتم كشفها واستهدافها من قبل الطائرات الإسرائيلي في هجمات واسعة.

    ما هي أبرز الدول المصنعة للطائرات المسيرة العسكرية؟

    تشمل قائمة الدول المصنعة للطائرات المسيرة العسكرية "الدرونز" كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والصين وتركيا، وتعد إسرائيل من أكثر الدول تطورا في مجال القذائف المتساقطة "الدرونز الانتحارية".

    إنفوجرافيك - الدرونز العسكرية وكيف تعمل
    © Sputnik
    الدرونز العسكرية وكيف تعمل

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    "كمان - 22"... درونز إيرانية مداها 3 آلاف كيلومتر
    مجلة أمريكية: "الدرونز" العسكرية تحول تركيا لـ"قوة عالمية"
    "الدرونز" العسكرية تواجه عدوا لدودا في 2021... فيديو وصور
    صحيفة: "درونز" مفخخة منطلقة من العراق هاجمت الديوان الملكي بالرياض في يناير
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك