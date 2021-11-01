اليابان تصبح أول دولة تمتلك طائرات "كيه سي 46" بعد أمريكا

أصبحت اليابان أول دولة في العالم تمتلك طائرات "كيه سي 46 إيه"، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي طائرة عسكرية يمكنها تنفيذ مهام النقل العسكري والتزود بالوقود في الجو.

ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز"، في تقرير عن الطائرة، مشيرة إلى أن اليابان حصلت على أول 4 طائرات من هذا الطراز من شركة "بوينغ" الأمريكية.

وتقول المجلة الأمريكية إن حصول اليابان على هذه الطائرة يمثل علامة فارقة في مسيرة التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتابعت: "ستلعب تلك الطائرة دورا مهما في التحالف الأمني بين البلدين"، مشيرة إلى أنها يمكن أن تساهم في دعم اليابان خلال الكوارث بقدرتها على حمل البضائع ونقل الأشخاص، إضافة إلى كونها طائرة تزود بالوقود.

وأوضحت المجلة أن طائرات "كيه سي 46 إيه" سيكون لها دور مهم في الجيش الياباني، مشيرة إلى أنها ستساهم في عمليات التزود بالوقود في الجو للطائرات الشبحية الأمريكية "إف 35" ومقاتلات "إف 15" والطائرات العسكرية اليابانية الأخرى.

ما أهمية طائرات التزود بالوقود؟

تمثل طائرة التزود بالوقود محطات وقود طائرة مجهزة بتقنيات تمكنها من تزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو.

وتكمن أهمية هذه العملية في أنها تضاعف مدى الطائرة العسكرية خاصة في وقت الحرب، إضافة إلى أنها توفر وقت الهبوط والإقلاع للتزود بالوقود على الأرض.

وتصبح طائرة التزود بالوقود في الجو أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بتزويد طائرة حربية بالوقد في الجو أثناء تحليقها فوق مناطق لا تمتلك مطارات لهبوطها أو التي يمثل الهبوط فيها خطرا على الطائرات العسكرية.

معلومات عن طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3"

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