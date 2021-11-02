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    العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020

    ما هي قدرات الجيش الإثيوبي بعد تلويح قوات إقليم تيغراي بالزحف نحو أديس أبابا؟

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    رصد عسكري
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    أعلن المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، جيتاتشو رضا، انضمام قواته إلى جيش تحرير‭‭ ‬‬أورومو (جبهة تحرير أورومو)، مضيفا: "إذا كان الزحف نحو أديس أبابا سيحقق أهدافنا في تيغراي فسنفعل ذلك".

    منطقة تيغراي، إثيوبيا مارس 2021
    © REUTERS / BAZ RATNER
    إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد زحف قوات تيغراي نحو أديس أبابا
    وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في البلاد بعدما لوحت قوات تيغراي بالزحف نحو العاصمة الإثيوبية بعدما تحالفت مع جيش تحرير‭‭ ‬‬أورومو (جبهة تحرير أورومو)، التي تقاتل الحكومة المركزية أيضا.

    ما هي قدرات الجيش الإثيوبي؟

    يصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 66 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن أقوى جيوش العالم في 2021، نشره موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

    • تصل ميزانية دفاع الجيش الإثيوبي إلى 520 مليون دولار.

    يتجاوز عدد سكان إثيوبيا 108 ملايين نسمة بينهم أكثر من 32 مليون شخص يصلحون للخدمة العسكرية.

    يصل عدد جنود الجيش الإثيوبي إلى 162 ألف شخص ليس بينهم قوات احتياطية.

    وتضم القوات الجوية الإثيوبية 92 طائرة حربية بينها 24 مقاتلة وطائرة اعتراضية و9 طائرات نقل عسكري و26 طائرة تدريب و33 مروحية بينها 8 مروحيات هجومية.

    ما هي قدرات القوات البرية؟

    تضم القوات البرية الإثيوبية 365 دبابة و130 مدرعة و65 مدفعا ذاتي الحركة و480 مدفعا ميدانيا و180 راجمة صواريخ.

    إنفوجرافيك.. مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني
    © Sputnik
    مقارنة بين الجيشين الإثيوبي والسوداني
    تتجاوز مساحة إثيوبيا 1.1 مليون كم مربع، وهي دولة حبيسة ليس لها شواطئ، ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها يتجاوز 5900 كم.

    ماذا يحدث بين تيغراي والحكومة المركزية في إثيوبيا؟

    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أطلقت الحكومة المركزية في إثيوبيا عملية عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بدعم من إرتريا، وقالت إن السبب في ذلك هو مهاجمة الجبهة لإحدى القواعد العسكرية للجيش الإثيوبي.

    وبعدها بأشهر أعلنت أديس أبابا دخول القوات الفيدرالية إلى الإقليم وانسحاب القوات الإريترية، لكن في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الجبهة سيطرتها على المركز الإداري لإقليم تيغراي، ميكيلي، وتم إعلان وقف إطلاق النار، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أعلنت لاحقا تصعيد الهجوم وفرض سيطرتها على جزء كبير من جنوبي الإقليم.

    وأعلنت الجبهة الأحد الماضي سيطرة مقاتليها على مدينة كومبولتشا، في إقليم أمهرة، مؤكدة أنها ستواصل فعل ما يلزم لـ "كسر الحصار المفروض على شعب تيغراي"، واليوم أعلنت استعدادها للزحف نحو أديس أبابا.

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