الدفاع الروسية: موسكو تعمل على إنشاء منظومة دفاع جوي جديدة من طراز "إس - 550"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تعمل على إنشاء منظومة صاروخية للدفاع الجوي جديدة من طراز "إس - 550".

موسكو - سبوتنيك . جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الروسية قالت فيه إنه يجري العمل على إنشاء منظومة جديدة من صواريخ الدفاع الجوي تحمل اسم "إس - 550".

ولفت البيان إلى تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل خاص على أهمية تطوير أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية خلال الاجتماعات التي عقدت في سوتشي في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

كما أشار البيان إلى تأكيد بوتين على أهمية أن يتم تسليم منظومة "إس - 350" و"إس - 500" و"إس - 550" للقوات المسلحة الروسية.

وتعد روسيا أكثر دول العالم تطورا في مجال الدفاع الجوي بصورة عامة والدفاع الصاروخي بصورة خاصة، وتمثل صواريخ إس 400 الروسية مصدر رعب للجيش الأمريكي الذي يحاول امتلاك طائرات هجومية تستطيع الإفلات منها دون جدوى.

وتسمح روسيا بتصدير منظومات من صواريخها الدفاعية "إس - 400" لعدة دول منها تركيا، التي تسبب حصولها على صواريخ "إس - 400" الروسية في أزمة مع الولايات المتحدة، التي ترفض هذه الصفقة، بينما أصبحت النسخة الأكثر تطورا إس 500 مصدر رعب للأمريكيين.

© Sputnik منظومة صواريخ "إس-500"

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