سجين يهرب من سجن شديد الحراسة بـ"طائرة دون طيار" (فيديو)

© AFP 2017/ Juan Baretto بضغط دولي.. الإفراج عن أشهر سجين في فنزويلا

يقضي السجين جيمي كوزي 46 عامًا، والذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، في مؤسسة ليبر الإصلاحية في مدينة ريدجفيل بولاية ساوث كارولينا، نجح منذ يوم الثلاثاء الماضي، في مراوغة السلطات لمدة 3 أيام، قبل أن يتم القبض عليه في تكساس يوم الجمعة، وبحيازته أسلحة نارية وأكثر من 47 ألف دولار نقدًا.

واستطاع كوزي أن ينسق عملية الهروب باستخدام هاتف محمول، مُهرّب ومن ثم استخدم الأدوات لقطع السياج، وترك دمية في سريره لخداع حراس السجن في محاولة الهروب على غرار الهروب الشهير من سجن ألكتراز.

وتمكن شرطة تكساس من إلقاء القبض على كوزي في فندق بمدينة اوستن بولاية تكساس، بحسب صحيفة "ذا صن".