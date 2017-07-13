منشأة على كوكب المريخ تؤكد وجود حياة هناك (فيديو)

وقال خبراء أوفو مرفق موجود في صور الكوكب الأحمر وناسا ببساطة نسيت أن تحريره، قبل مشاركة الصور مع جوجل
واقترح خبير أن المنشأة التي يقال أنها من صنع الإنسان على سطح المريخ، ورصدتها خرائط جوجل، ما هي إلا مزحة من قبل غوغل.
واقترح فريق آخر أن المنشأة تخص وكالة الفضاء الدولية "ناسا"، وأنها نسيت أن تحذفها قبل مشاركة الصور مع غوغل، بحسب موقع "ميرور".
ويقول تايلر غلوكنر، الذي يدير قناة "سكوريتيم 10" على موقع "يوتيوب"، ويهتم بالأطباق الطائرة والمخلوقات الغريبة، إنه "يشعر بالقلق إزاء الصور".
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