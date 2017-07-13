منشأة على كوكب المريخ تؤكد وجود حياة هناك (فيديو)

© Photo/ NASA/JPL/University of Arizona الحياة على سطح المريخ كانت موجودة

تباينت آراء خبراء الأطباق الطائرة، حول صورة لمنشأة، رصدتها "خرائط غوغل" على كوكب المريخ، حيث أكد فريق أنها دليل على وجود حياة بالكوكب الأحمر، فيما اعتبرها آخرون أنها مزحة.

وقال خبراء أوفو مرفق موجود في صور الكوكب الأحمر وناسا ببساطة نسيت أن تحريره، قبل مشاركة الصور مع جوجل

واقترح خبير أن المنشأة التي يقال أنها من صنع الإنسان على سطح المريخ، ورصدتها خرائط جوجل، ما هي إلا مزحة من قبل غوغل.

واقترح فريق آخر أن المنشأة تخص وكالة الفضاء الدولية "ناسا"، وأنها نسيت أن تحذفها قبل مشاركة الصور مع غوغل، بحسب موقع "ميرور".

ويقول تايلر غلوكنر، الذي يدير قناة "سكوريتيم 10" على موقع "يوتيوب"، ويهتم بالأطباق الطائرة والمخلوقات الغريبة، إنه "يشعر بالقلق إزاء الصور".