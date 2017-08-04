شركة تشتري بلدة أمريكية لجعلها وجهة دائمة لعشاق الماريجوانا

قامت شركة "أمريكان غرين" بشراء بلدة كاملة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتهدف إلى جعلها وجهة دائمة لعشاق الماريجوانا.

وافقت شركة أمريكان غرين على صفقة شراء مدينة نيبتون مقابل 5 ملايين دولار أمريكي.

وستمتلك الشركة ما مساحته 120 فدانا من الأراضي، وهي تشمل مباني لمدرسة وفندق وحمامات معدنية ومخزن عام.

كما تريد الشركة استخدام الطاقة المتجددة لتغطية حاجتها من الطاقة.

وقال رئيس جمعية أمريكا الخضراء ديفيد جويثر، لصحيفة التايم، نحن متحمسون لهذا المشروع وللعمل فيه.

وأكد على الثورة التي من الممكن أن تحدثها الماريجوانا في تطوير المجتمع، وشبهها جويثر بثورة الذهب في القرن التاسع عشر.

أما مدينة نيبتون، فقد تأسست في القرن التاسع عشر خلال ثورة التنقيب عن الذهب في تلك المنطقة. ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 شخصا وتقع على الحدود ما بين كاليفورنيا ونيفادا.

وترغب الشركة في استثمار ما يعادل 2 مليون دولار لتنشيط المدينة ولجعلها صديقة للبيئة.