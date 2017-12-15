تحقيق آخر أمنية لمريض بالسرطان

من المتوقع أن تتحقق آخر رغبات رجل يحتضر، وهي مشاهدة الجزء الثامن والجديد من أفلام "حرب النجوم".

ذكر رئيس مطافئ نيو بوسطن، دان ماكدونالد، اليوم، الجمعة، لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، أن رون فيلمير، البالغ من العمر 69 عاما، مصاب بمرض عضوي، وهو في الرعاية التكميلية، في بيدفورد بولاية نيو هامبشاير الأمريكية.

ورون فيليمير هو من كبار المعجبين بأفلام "حرب النجوم"، ولكنه لا يستطيع الوصول إلى السينما والجلوس في مقعد لمشاهدة الفيلم، بسبب ظروف مرضه.

وقال فيلمير، المصاب بمرحلة متقدمة من سرطان القولون، لقناة "WMUR"، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لا شيء سيجعلني أكثر سعادة من مشاهد أحدث أفلام "حرب النجوم"، وهذا شيء سآخذه معي بعد رحيلي".

وبعد نداء عام من ابنته، أعلنت إدارتي المطافئ في بيدفورد ونيو بوسطن، أنها ستأخذ رون فيلمير يوم السبت، 16 ديسمبر بسيارة إسعاف إلى السينما، ونقله الى سرير مستشفى بداخل القاعة، وسيكون هناك مسعفين بجواره، في حال أن تدهورت حالته الصحية.

وقال دان ماكدونالد: "لقد قررنا أن نتكاتف من أجل تحقيق حلمه"، وأضاف أن الناس تبرعت بالمال، من أجل نزهته إلى السينما.

وبدأ عرض الجزء الثامن والجديد من أفلام "حرب النجوم"، بعنوان "Star Wars: The Last Jedi"، في 13 ديسمبر/ كانون الأول، وهو من بطولة دايزي ريدلي، ومارك هاميل، وآدم درايفر.