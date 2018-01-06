من حرم ميغان ماركل من النوم

أصبحت ميغان ماركل فردا في العائلة المالكة البريطانية، بعد أن أعلن ارتباطها رسميا بالأمير هاري.

وانضمت ميغان بذلك إلى واحدة من أعرق العائلات الملكية في العالم، حسب دويتش فيلله.

وانتماء ماركل إلى العائلة الملكية يحرمها من عدة أمور كانت عادية فيما قبل.



© AFP 2017/ Jewel Samad الكشف عن أول صور لتصميم فستان زفاف ميغان ماركل