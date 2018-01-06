من حرم ميغان ماركل من النوم

وانضمت ميغان بذلك إلى واحدة من أعرق العائلات الملكية في العالم، حسب دويتش فيلله.
وانتماء ماركل إلى العائلة الملكية يحرمها من عدة أمور كانت عادية فيما قبل.
يمنع على ماركل أن تصور نفسها سيلفي، وأن تشارك معجبيها لحظات من حياتها كما كان يحدث من قبل.
ويمنع على ميغان ماركل أن تتنزه وحيدة، وعليها أن تعتاد على اصطحاب الحراس.
ويمنع عليها إعطاء التوقيعات، واستخدام تويتر وإنستغرام، حيث ستنضم إلى حساب العائلة المالكة الرسمي.
كما يمنع عليها الانتخاب، فالعائلة المالكة ليس من حقها التصويت.
ولا يمكن لميغان ماركل أن تنام قبل الملكة إليزابيث، وهو تقليد بريطاني، لا يخرج عنه أفراد العائلة الملكية، كما تمنع من وضع ساق فوق الأخرى، وطلاء أظافرها بألوان ملفتة للنظر مثل الأخضر الفاقع أو اللون الوردي، حسب دويتش فيلله.
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