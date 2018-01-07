بالفيديو... بدون سبب رجل يشعل النار في محطة بنزين بالسعودية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لشخص يشعل حريقا متعمدا في محطة وقود في منطقة مكة في السعودية.

ويظهر الفيديو شخصا يقترب من المضخة ويأخذ جهاز التزود بالوقود، ثم يبدأ برش البنزين على الأرض، وفجأة أشعل الرجل النار في البنزين وترك المحطة هاربا.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، أعلنت الشرطة السعودية عن القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو. وأوضحت أن المقبوض عليه يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة مكة، أن العاملين بالمحطة استطاعوا إخماد الحريق قبل أن يمتد، ونتج عن الحريق بعض الإصابات الطفيفة.