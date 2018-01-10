وسط ثلوج روسيا و بردها القارس تبحث الفنانة المصرية نيللي كريم عن زوجها في العاصمة الروسية، والذي اختفى فجأة.

في هذه الأجواء المثيرة والغامضة ، انهت تيللي كريم تصوير المشاهد الاولى من مسلسلها الجديد والذي يحمل عنوان "اختفاء" والمقرر عرضه في رمضان 2018، لتكمل تصوير باقي المشاهد بعد عودتها الى مصر.

سبوتنيك التقت بالتجمة العربية لنكشف في لقاء حصري تروي لنا عن تجربتها الدرامية الاولى في روسيا.

هل لك أن تكشفي لنا ولو بشكل مختصر عن أحداث العمل الجديد ؟

نيللي كريم تجسد دور أستاذة جامعية تتعرض لحادث في موسكو وبعد استفاقتها تكتشف اختفاء زوجها لتبدأ مهمة البحث عنه طوال الحلقات. أنا لن اكشف تفاصبل العمل كي تبقى مفاجأة ولكن يمكن أن أقول أن هذا العمل هو من انتاج جمال العدل الذي أعمل معه منذ 5 أعوام وتأليف أيمن مدحت وأخراج أحمد مدحت. والعمل يدخل ضمن تصنيف أعمال الاثارة و"سوسبينس".

© Sputnik. نيللي كريم تبحث عن زوجها "المختفي" في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية

هل شاركت في اتخاذ قرار أن يكون التصوير في بلدك الثاني روسيا ؟

لا أبدا، هذا كان قرار الكاتب وأنا لا أحب أن أتدخل أبدا في تفاصيل صناعة العمل، وفي الحقيقة يمكن القول إنني قدمت إلى موسكو بالصدفة.

هل كان قرار التصوير في موسكو بسبب تأهل المنتخب المصري للمشاركة في مباريات كأس العالم ؟

لا أبدا ليس له أي علاقة بهذا الحدث. وأنا بكل الأحوال أتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري في رحتله الرياضية.

كونك فنانة من اب مصري وأم روسية و تتقنين اللغة الروسية، هل فكرتي في المشاركة بعمل روسي ؟

في "اختفاء" هناك مشاهد تجمعني مع ممثلين روس داخل إحدى الجامعات. وأنا بالطبع منفتحة على المشاركة في الأفلام والأعمال الروسية، وقد شاركت سابقا في فيلم تركي "هروب مومياء" وحاليا هناك تحضيرات لعمل ايطالي — مصري مشترك ولكن تبقى الفكرة الأهم في الموضوع ونص العمل وتقديم الفائدة على الصعيد الفني.

ما أكتر ما لفت انتباهك في روسيا ؟

الطقس البارد (تضحك)، في الحقيقة شاركت في أعمال عدة في مختلف دول العالم، أما في روسيا فهي المرة الأولى وكنت اتسائل هل هناك اختلاف عن طريقة التصوير في مصر.

© Sputnik. "أحمد مدحت مخرج مسلسل "اختفاء

هل هناك نقاظ تشابه؟

طبعا، هناك تشابه والشعب الروسي ليس غريبا عني، فوالدتي روسية وترعرعت في هذا البلد، والثقافة الروسية ليست غريبة عني، وهذا من حسن حظي والشعب الروسي معروف بطيبة قلبه وشجاعته وكرمه، لذلك أشعر كأني في بيتي وبين أهلي.

وكيف استطعتم التعامل مع الطقس البارد ؟

ارتدينا ملابس كثيرة ودافئة وربما لسوء الحظ كان معظم التصوير خارجيا، وهذا ما صعب علينا الأمر إلا أن الوضع صار أسهل في الأيام اللاحقة.

نتمى لك ولكامل فريق العمل التوفيق.

شكرا لكم سعدت بإجراء هذا اللقاء اللطيف.

ويشارك الفنانة المصرية بطولة المسلسل كل من محمد ممدوح وهشام سلم وبسمة واسماعيل شرف.