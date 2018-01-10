تسجيل
04:22 10 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    نيللي كريم تبحث عن زوجها المختفي في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية

    نيللي كريم تبحث عن زوجها "المختفي" في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية

    © Sputnik.
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وسط ثلوج روسيا و بردها القارس تبحث الفنانة المصرية نيللي كريم عن زوجها في العاصمة الروسية، والذي اختفى فجأة.

    في هذه الأجواء المثيرة والغامضة ، انهت تيللي كريم تصوير المشاهد الاولى من مسلسلها الجديد والذي يحمل عنوان "اختفاء" والمقرر عرضه في رمضان 2018، لتكمل تصوير باقي المشاهد بعد عودتها الى مصر.

    سبوتنيك التقت بالتجمة العربية لنكشف في لقاء حصري تروي لنا عن تجربتها الدرامية الاولى في روسيا.

    هل لك أن تكشفي لنا ولو بشكل مختصر عن أحداث العمل الجديد ؟

    نيللي كريم تجسد دور أستاذة جامعية تتعرض لحادث في موسكو وبعد استفاقتها تكتشف اختفاء زوجها لتبدأ مهمة البحث عنه طوال الحلقات. أنا لن اكشف تفاصبل العمل كي تبقى مفاجأة ولكن يمكن أن أقول أن هذا العمل هو من انتاج جمال العدل الذي أعمل معه منذ 5 أعوام وتأليف أيمن مدحت وأخراج أحمد مدحت. والعمل يدخل ضمن تصنيف أعمال الاثارة و"سوسبينس".

    نيللي كريم تبحث عن زوجها المختفي في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية
    © Sputnik.
    نيللي كريم تبحث عن زوجها "المختفي" في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية

    هل شاركت في اتخاذ قرار أن يكون التصوير في بلدك الثاني روسيا ؟

    لا أبدا، هذا كان قرار الكاتب وأنا لا أحب أن أتدخل أبدا في تفاصيل صناعة العمل، وفي الحقيقة يمكن القول إنني قدمت إلى موسكو بالصدفة.

    هل كان قرار التصوير في موسكو بسبب تأهل المنتخب المصري للمشاركة في مباريات كأس العالم ؟

    لا أبدا ليس له أي علاقة بهذا الحدث. وأنا بكل الأحوال أتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري في رحتله الرياضية.

    كونك فنانة من اب مصري وأم روسية و تتقنين اللغة الروسية، هل فكرتي في المشاركة بعمل روسي ؟

    في "اختفاء" هناك مشاهد تجمعني مع ممثلين روس داخل إحدى الجامعات. وأنا بالطبع منفتحة على المشاركة في الأفلام والأعمال الروسية، وقد شاركت سابقا في فيلم تركي "هروب مومياء" وحاليا هناك تحضيرات لعمل ايطالي — مصري مشترك ولكن تبقى الفكرة الأهم في الموضوع ونص العمل وتقديم الفائدة على الصعيد الفني.

    ما أكتر ما لفت انتباهك في روسيا ؟

    الطقس البارد (تضحك)، في الحقيقة شاركت في أعمال عدة في مختلف دول العالم، أما في روسيا فهي المرة الأولى وكنت اتسائل هل هناك اختلاف عن طريقة التصوير في مصر.

    أحمد مدحت مخرج مسلسل اختفاء
    © Sputnik.
    "أحمد مدحت مخرج مسلسل "اختفاء

    هل هناك نقاظ تشابه؟

    طبعا، هناك تشابه والشعب الروسي ليس غريبا عني، فوالدتي روسية وترعرعت في هذا البلد، والثقافة الروسية ليست غريبة عني، وهذا من حسن حظي والشعب الروسي معروف بطيبة قلبه وشجاعته وكرمه، لذلك أشعر كأني في بيتي وبين أهلي. 

     وكيف استطعتم التعامل مع الطقس البارد ؟

    ارتدينا ملابس كثيرة ودافئة وربما لسوء الحظ كان معظم التصوير خارجيا، وهذا ما صعب علينا الأمر إلا أن الوضع صار أسهل في الأيام اللاحقة.

    نتمى لك ولكامل فريق العمل التوفيق.

    شكرا لكم سعدت بإجراء هذا اللقاء اللطيف.

    ويشارك الفنانة المصرية بطولة المسلسل كل من محمد ممدوح وهشام سلم وبسمة واسماعيل شرف.

    نيللي كريم تبحث عن زوجها المختفي في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية
    © Sputnik.
    نيللي كريم تبحث عن زوجها "المختفي" في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية

    انظر أيضا:

    صور نيللي كريم تلهو بالثلج في روسيا
    في عيد ميلادها... هكذا عبرت نيللي كريم عن اعتزازها بأصولها الروسية
    نيللي كريم تنال درجة الماجستير من جامعة دولية
    الكلمات الدلالية:
    نيللي كريم, مشاركة, اختفاء, سينما, موسكو, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك