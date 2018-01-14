وزنها ٤٠٠ غرام والأطباء أكدوا أنها لن تنجو... أصغر طفلة في العالم تحقق المعجزة

غادرت المولودة التي يعتقد أنها الأقل وزنا في العالم المستشفى.

© Sputnik. Said Tcarnaev فيديو يثير الجدل..."عجل" مولود بشعار علم دولة

ونجت المولودة، مانوشي، من الموت بمعجزة.

وبقيت الرضيعة فى المستشفى لمدة 6 أشهر، حيث قال الأطباء أن فرصها في الحياة ضعيفة جدا، حسب "إندبندنت" البريطانية.

ووضعت والدة مانوشي بعد عملية قيصرية، قبل 12 أسبوعا من موعد ولادتها الطبيعي.

وكان سبب الولادة القيصرية هو عدم تدفق الدم إلى الجنين، حسب "إندبندنت" البريطانية.

وبسبب الولادة المبكرة وصل وزن مانوشي إلى 400 غرام فقط، ولم تستطع التنفس، وقال الأطباء إنهم يعتقدون أن المولودة هي الأقل وزنا في العالم.

ووضعت مانوشي فور ولادتها على جهاز التنفس الصناعي، ووضع الأطباء خطة تشمل تغذيتها عن طريق الوريد ونقل الدم لها.

واعتبر الأطباء أن فرص بقاء المولودة على قيد الحياة لا تزيد على 0.5 %، وما عزز وجهة نظرهم أن "مانوشي" بدأت تفقد وزنها بعد أيام من الولادة.

لكن الأم وصفت ابنتها بـ"بالمعجزة" لأنها تمكنت من قهر الصعاب، حسب "إندبندنت" البريطانية.

وبعد 6 أشهر أصبح وزنها نحو 5.2 كيلو غرام وباتت في وضع طبيعي يسمح لها بالعودة إلى منزلها.