مشاهير ركضوا في الشوارع... ماذا فعل إنذار الصاروخ الباليستي الكاذب في هاواي (فيديو)

38 دقيقة من الذعر الكامل، هذا ما وصف به عدد من المشاهير والسكان ما حدث في جزر هاواي، ما بين الإعلان عن تحذيرات من صواريخ باليستية، وما بين تكذيبها.

© REUTERS/ Brian Spurlock رسالة "خاطئة" من الجيش الأمريكي تسبب ذعرا لسكان هاواي

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن كواليس الـ38 من الرعب الصافي، عاشتها جزر هاواي، عقب إطلاق إنذار حول وجود تحذيرات من انطلاق صواريخ باليستية على جزر " هاواي ".

ولكن بعد 38 دقيقة اتضح أن الإنذار كاذب، ناجم عن خطأ شخصي، بحسب ما ذكرت السلطات.

ورصد الموقع ردود أفعال عدد من المشاهير، الذين تصادف تواجدهم وقت الحادث، ومن أبرز النجم الهوليودي الشهير، جيم كاري.

I woke up this morning in Hawaii with ten minutes to live. It was a false alarm, but a real psychic warning. If we allow this one-man Gomorrah and his corrupt Republican congress to continue alienating the world we are headed for suffering beyond all imagination.;^\ pic.twitter.com/Kwca91IIy2 — Jim Carrey (@JimCarrey) January 13, 2018

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وقال كاري في تغريدة نشرها على حسابه عبر تويتر: "استيقظت اليوم حتى أتمكن من أعيش آخر 10 دقائق لي في الحياة".

وتابع منتقدا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "لقد كان إنذارا كاذبا، لكنه تحذير نفسي حقيقي، لقد سمحنا لهذا الرجل وحزبه الجمهوري الفاسد بمواصلة تنفير العالم منا، ونحن سنذهب إلى معاناة من وراء الخيال".

كما أشارت إلى أسطورة كرة السلة الأمريكية، ماجيك جونسون، كان أحد المشاهير المتواجدين وقت الإنذار الكاذب.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله: "خرجت في الشوارع بملابس المنزل الداخلية، وركضت إلى الملاجئ مذعورا وسط الآلاف".

Just got this text from a friend re: Hawaii:



“My friends are in a ‘fall out shelter’ in Hawaii due to the missile threat and hanging with Magic Johnson.”



Get a false nuclear holocaust alarm, hang with a legend. Only in 2018… 🤦‍♂️ pic.twitter.com/Lg0AwJUy5D — John Haltiwanger (@jchaltiwanger) January 13, 2018

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كما كان من بين المشاهير لاعب الغولف الأمريكي، جون بيترسون، الذي قال: "دعوت الرب، بمجرد سماعي الإنذار أن يكون التهديد ليس حقيقيا، وقد تحققت دعواتي، كانت لحظات عصيبة".