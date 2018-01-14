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00:29 15 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الممثل الأيرلندي ليام نيسون

    ممثل مشهور: العديد من اتهامات التحرش الجنسي في هوليوود مبالغ فيها

    © AP Photo/ Andy Kropa
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    انتقد الممثل الأيرلندي ليام نيسون، انتشار مزاعم التحرش الجنسي في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود، والتي انطلقت منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول.

    تحرش
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    واعتبر نيسون (65 عاما)، بطل سلسلة أفلام الحركة "Taken" الشهيرة، أن اتهامات التحرش الجنسي، التي اجتاحت هوليوود مبالغ في تقديرها، بحسب تصريحاته لبرنامج "The Late Late Show"، على قناة "RTE" الأيرلندية.

    وقال: "هناك بعض المشاهير في هوليوود اتهموا بشكل مفاجئ، بلمسهم لركبة فتاة، ليتم معاقبتهم بحرمانهم من برنامج تليفزيوني يقدمونه".

    ودافع ليام نيسون عن الممثل الأمريكي داستن هوفمان، من اتهامات التحرش الجنسي التي طالته مؤخرا، موضحا أن لمسه لزميلة له في العمل، بمثابة "تصرف طفولي" منه، وغير مقصود من جانبه.

    وأكد: "دفاعي عن داستن هوفمان ليس لأنني قمت بأمور مثله، فهو من الواضح أنه لمس فتاة بشكل غير لائق، ولكنه تصرف طفولي صادر منه".

    وأوضح: "عندما تؤدي عملا مسرحيا مع زملائك، الذين هم بمثابة عائلتك، فأنت تقوم بأمور سخيفة، وتنال الإعجاب من الجمهور، وإذا لم تكررها في كل ليلة فستعتقد بأنها ستصيب العرض المسرحي بالنحس".

    وكانت الممثلة، أنا غراهام هانتر، زعمت في العام الماضي، أن داستن هوفمان قام بفعل غير لائق معها، عندما شاركته بطولة فيلم "Death of a Salesman"، من إنتاج 1985، وكانت تبلغ من العمر وقتها 17 عاما.

    يذكر أن الممثلة الفرنسية كاترين دينوف و99 امرأة فرنسية أخرى، نددن الثلاثاء، 9 يناير/كانون الثاني، بردود الفعل الغاضبة ضد الرجال بعد فضيحة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين، وقلن إن حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي وصلت إلى حد "التزمّت" وتأجيج "كراهية الرجال".

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    الكلمات الدلالية:
    التحرش الجنسي في هوليوود, التحرش, داستن هوفمان, ليام نيسون, هوليوود, أيرلندا
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