موسكو وجهة لعدد من صناع الدراما العربية في 2018

من الملاحظ، هذا العام، اتجاه أنظار عدد من صناع الدراما العربية نحو العاصمة الروسية موسكو، من أجل تصوير أعمالهم الفنية هناك، والتي يلعب بطولتها ممثلون بارزون في العالم العربي.

* "فوق السحاب"

من بطولة الممثل المصري هاني سلامة، الذي ينافس به في سباق دراما رمضان 2018، وهو من تأليف حسان دهشان، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة المسلسل، ستيفاني صليبا، وعفاف شعيب، ومنى عبد الغني.

ويجسد هاني سلامة في أحداث العمل، وبحسب تقارير عديدة، دور تاجر سلاح في موسكو.

* "اختفاء"

من بطولة الممثلة المصرية من أصول روسية، نيللي كريم، والذي تخوض به المنافسة في دراما رمضان هذا العام، وهو من تأليف أيمن مدحت، ومن إخراج أحمد مدحت، ومن إنتاج جمال العدل.

وتجسد نيللي كريم في أحداث المسلسل، دور أستاذة جامعية تتعرض لحادث في موسكو وبعد استفاقتها تكتشف اختفاء زوجها لتبدأ مهمة البحث عنه طوال الحلقات.

© Sputnik. Kiril Kalinikov نيللي كريم تبحث عن زوجها "المختفي" في موسكو وتبدي استعدادها للمشاركة في السينما الروسية

* "ابتسم أنت في مصر"

هو أول فيلم مصري، بطلاته روسيات، وتم تصوير عدد من مشاهده في موسكو، ومن إنتاج محمد الشريف، ومن إخراج خالد مهران، ويهدف إلى الترويج للسياحة في مصر.

وتم تصوير مشاهد عديدة في موسكو، في إحدى الغابات، وبداخل قطار، وفي حديقه عامة، ومسرح باليه قديم أثري، بالإضافة إلى عدد من الشوارع، واستغرق 20 يوما من أجل تصوير هذه المشاهد.

والفيلم من بطولة الممثل الأردني، منذر رياحنة، الذي حل مكان المصري عمر واكد، بعد اعتذار الأخير نتيجة انشغاله بتصوير أعمال فنية أجنبية.

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