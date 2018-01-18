ممثلة إغراء شهيرة تهاجم الحملة المناهضة للتحرش الجنسي

© AP Photo/ Claude Paris ممثلة عالمية تتراجع عن موقفها تجاه "ضحايا التحرش الجنسي"

اعتبرت باردو أن الممثلات في هوليوود، اللاتي أطلقن الحملة، "منافقات وسخيفات وغير جذابات"، بحسب تعبيرها في حوار مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية.

وأوضحت بريجيت باردو، أن تلك النساء عندما يتحدثن ضد التحرش الجنسي، لا يؤذين إلا أنفسهن فقط.

وقالت: "هناك العديد من الممثلات اللاتي يغازلن المنتجين، بغرض حصولهن على الأدوار الفنية، ولكن عندما يروين قصصهن بعد ذلك، فإنهن يشيرن إلى أن ما مرن به هو تحرش جنسي".

وأكدت باردو (83 عاما)، بأنها لم تتعرض لحوادث تحرش جنسي، خلال مشوارها الفني، وأنها كانت تحب أن تجذب اهتمام زملائها الرجال في مواقع التصوير.

This is why I’m afraid of getting older #BrigitteBardot pic.twitter.com/dIx260teTH — andreas (@andre_masjien) January 18, 2018

وأشارت إلى أنه عندما يخبرها أحد بأنها جميلة، أو يشيد بجزء من جسدها، فإنها تشهر بالإطراء.

وبريجيت باردو، هي ثاني ممثلة فرنسية، تهاجم المنددين بالتحرش الجنسي، من بعد الممثلة كاثرين دينيف.