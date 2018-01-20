تطبيق جديد يساعدك على المحادثة في حالة "استثنائية"

يبذل الكثير منا مساعي من أجل إيقاظ هواتفهم الذكية، بعد فقدان شحن بطارياتها، إما لاستكمال اتصال هاتفي هام، أو إنهاء دردشة نصية.

ولكن أصبح هناك الآن حلا لهذه المشكلة، وهو تطبيق جديد يحمل اسم "Die with Me"، والذي يوفر غرفة للدردشة في حالة واحدة فقط، وهي عندما تصل نسبة الشحن في الهاتف إلى 5 في المئة فقط.

وبحسب ما ذكره موقع "ماذر بورد"، فإن مطورو التطبيق، دريس ديبورتر وديفيد سوربرينانت، وهم من بلجيكا، أكدوا أن الغرض منه هو رغبتهم في فعل أمر إيجابي بخصوص ضعف بطارية الهاتف.

It's hard to imagine a lamer app than this one. I think I'm in love. "Die With Me — The chatapp you can only use when you have less then 5% battery" https://t.co/DCMOgk6dOV pic.twitter.com/X3OozgM1ng — Orren Merton (@orrenmerton) January 19, 2018

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وأشاروا إلى أن التطبيق بدأ العمل في تطويره منذ عام 2016، ومتوافر حاليا على متجر "غوغل بلاي" لأجهزة "أندرويد"، و"متجر آبل" لهواتف "آيفون".