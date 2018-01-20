تطبيق جديد يساعدك على المحادثة في حالة "استثنائية"

ولكن أصبح هناك الآن حلا لهذه المشكلة، وهو تطبيق جديد يحمل اسم "Die with Me"، والذي يوفر غرفة للدردشة في حالة واحدة فقط، وهي عندما تصل نسبة الشحن في الهاتف إلى 5 في المئة فقط.
وبحسب ما ذكره موقع "ماذر بورد"، فإن مطورو التطبيق، دريس ديبورتر وديفيد سوربرينانت، وهم من بلجيكا، أكدوا أن الغرض منه هو رغبتهم في فعل أمر إيجابي بخصوص ضعف بطارية الهاتف.
It's hard to imagine a lamer app than this one. I think I'm in love. "Die With Me — The chatapp you can only use when you have less then 5% battery" https://t.co/DCMOgk6dOV pic.twitter.com/X3OozgM1ng— Orren Merton (@orrenmerton) January 19, 2018
وأشاروا إلى أن التطبيق بدأ العمل في تطويره منذ عام 2016، ومتوافر حاليا على متجر "غوغل بلاي" لأجهزة "أندرويد"، و"متجر آبل" لهواتف "آيفون".
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