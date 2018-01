فيلم خيالي يفوز بجائزة المنتجين الأمريكيين... قد ينافس على الأوسكار

فاز فيلم "The Shape of Water"، مساء السبت 20 يناير/كانون الثاني، بجائزة أفضل فيلم في حفل المنتجين الأمريكيين.

© REUTERS/ MARIO ANZUONI هكذا تواجه أكاديمية الأوسكار التحرش الجنسي

وغالبا ما سيكون فيلم "The Shape of Water"، منافسا على جائزة الأوسكار هذا العام، بعدما جرت العادة أن غالبية الأفلام الفائزة بجائزة المنتجين الأمريكيين، تكون مرشحة لاقتناص "التمثال الذهبي" الشهير. وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي رومانسي، في فترة الستينيات من القرن الماضي، حول حارسة مختبر بكماء، تقع في حب وحش أشبه بالسمكة، وتقرر إطلاق سراحه. Producers Guild Awards 2018: ‘The Shape of Water’ Seizes Oscar Momentum https://t.co/parRvr2r4A #indie #music pic.twitter.com/U41hNtURKi — Indie's UNITE! (@IndieOwnership) January 21, 2018 ​ وفاز فيلم "The Shape of Water"، بجائزة "الأسد الذهبي" من مهرجان البندقية السينمائي، وجائزة "غولدن غلوب" لأفضل مخرج، إلى جانب حصوله على 12 ترشيحا لجوائز "بافتا" البريطانية. والفيلم من بطولة سالي هوكنز، ومايكل شانون، ومن إخراج المكسيكي غيليرمو ديل تورو.

وكان ينافس الفيلم على الجائزة أفلاما هامة، مثل الفيلم الحربي "Dunkirk" للمخرج كريستوفر نولان، و"Call me by your name"، وفيلم الإثارة "Get Out"، و"Lady Bird".