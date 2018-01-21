فيلم خيالي يفوز بجائزة المنتجين الأمريكيين... قد ينافس على الأوسكار

وغالبا ما سيكون فيلم "The Shape of Water"، منافسا على جائزة الأوسكار هذا العام، بعدما جرت العادة أن غالبية الأفلام الفائزة بجائزة المنتجين الأمريكيين، تكون مرشحة لاقتناص "التمثال الذهبي" الشهير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي رومانسي، في فترة الستينيات من القرن الماضي، حول حارسة مختبر بكماء، تقع في حب وحش أشبه بالسمكة، وتقرر إطلاق سراحه.

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وفاز فيلم "The Shape of Water"، بجائزة "الأسد الذهبي" من مهرجان البندقية السينمائي، وجائزة "غولدن غلوب" لأفضل مخرج، إلى جانب حصوله على 12 ترشيحا لجوائز "بافتا" البريطانية.

والفيلم من بطولة سالي هوكنز، ومايكل شانون، ومن إخراج المكسيكي غيليرمو ديل تورو.