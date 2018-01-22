خبير أمريكي يحذر من استخدام الهاتف قبل النوم

أصبحت الهواتف الذكية جزءا من حياة البشر، الذين أصبح بعضهم يعتمد عليها بصورة أساسية في إنجاز مهامه اليومية والتواصل مع الآخرين.

© REUTERS/ Benoit Tessier ابتكار علاج لإدمان الهواتف الذكية

ورغم النفع الكبير الذي تحققه الهواتف الذكية لخدمة البشر، إلا أن استخدامها الخاطئ ربما يؤدي إلى أضرار صحية.

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن استخدام الهواتف الذكية قبل النوم مباشرة يؤدي إلى إصابة الإنسان بالتوتر والقلق.

ولفتت الصحيفة، في تقرير لها، أمس الأحد 21 يناير/ كانون الثاني، إلى تحذيرات جديدة ذكرها الدكتور دان سيغل، أستاذ الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أكد فيها أن استخدام الهاتف قبل النوم يؤثر على عقل الإنسان وجسده بصورة سلبية.

ولفتت الطبيب الأمريكي إلى أن تغيرات كثيرة يمكن أن تحدث لعقل الإنسان بسبب استخدام الهواتف قبل النوم مباشرة، بحسب الفيديو الذي يوضح هذه الأعراض.

وكانت دراسات سابقة ذكرت أن استخدام الهواتف الذكية يؤدي إلى تنبيه العقل الذي يجعل الخلود إلى النوم أكثر صعوبة، إضافة إلى حدوث صداع وآلاف في العضلات.