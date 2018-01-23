ممرض ألماني يقتل 97 شخصا بالحقن بعقاقير مميتة

ووفقا لـ"رويترز"، في حال إدانته سيصبح الشخص الذي قتل أكبر عدد من الأشخاص في ألمانيا.
وقال ممثلو الإدعاء في مدينة أولدنبرغ بشمال ألمانيا، إن تحقيقا وتقارير اختبارات السموم أوضحت أن المتهم أعطى 35 شخصا في عيادة في أولدينبرج و62 شخصا في عيادة في دلمنهورست القريبة أدوية تمثل خطورة على الحياة.
وأضاف ممثلو الإدعاء، أن المتهم كان يعلم بأن الأدوية التي يعطيها للمرضى قد تسبب أمراضا تتراوح من احتمال عدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.
وقال ممثلو الإدعاء في بيان، "من وجهة النظر الإدعاء العام فإن المتهم أقر على الأقل ضمنيا في كل القضايا بأن وفاة المرضى كانت بسبب تأثير العقاقير".
وتأتي الاتهامات الجديدة لتضاف إلى تهمتين بالقتل قامت محكمة في أولدنبرج على أثرهما بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2015.
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