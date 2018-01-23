ممرض ألماني يقتل 97 شخصا بالحقن بعقاقير مميتة

قال الإدعاء العام الألماني، يوم الإثنين، إنه وجهت اتهامات جديدة لممرض قاتل يقضي بالفعل عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل 2 من المرضى. ويتهمه الإدعاء بقتل 97 شخصا آخرين بالحقن بعقاقير مميتة.

ووفقا لـ"رويترز"، في حال إدانته سيصبح الشخص الذي قتل أكبر عدد من الأشخاص في ألمانيا.

© AP Photo/ تحذير إلى مرضى السكري

وأقر الرجل الذي أشير إليه فقط باسم نيلز أتش، بأنه تعمد حقن المرضى في عيادتين بشمال ألمانيا بعقاقير مميتة ثم محاولة إنعاشهم لكي يظهر في صورة البطل أمام زملائه في العمل.

وقال ممثلو الإدعاء في مدينة أولدنبرغ بشمال ألمانيا، إن تحقيقا وتقارير اختبارات السموم أوضحت أن المتهم أعطى 35 شخصا في عيادة في أولدينبرج و62 شخصا في عيادة في دلمنهورست القريبة أدوية تمثل خطورة على الحياة.

وأضاف ممثلو الإدعاء، أن المتهم كان يعلم بأن الأدوية التي يعطيها للمرضى قد تسبب أمراضا تتراوح من احتمال عدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.

وقال ممثلو الإدعاء في بيان، "من وجهة النظر الإدعاء العام فإن المتهم أقر على الأقل ضمنيا في كل القضايا بأن وفاة المرضى كانت بسبب تأثير العقاقير".

وتأتي الاتهامات الجديدة لتضاف إلى تهمتين بالقتل قامت محكمة في أولدنبرج على أثرهما بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2015.