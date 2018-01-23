خدمة غير متوقعة من "أوبر" في الرياض والقاهرة

تبدأ شركة "أوبر" العالمية لخدمات نقل الركاب تفعيل تطبيق جديد لها في كل من الرياض والسعودية.

© REUTERS/ Aaron Josefczyk "أوبر" تطعن في قرار مدينة يورك البريطانية برفض تجديد رخصتها

وتفعل أوبر تطبيق "Uber Eats" خلال هذا العام في الرياض والقاهرة، لكي تنضم المدينتان إلى 200 مدينة حول العالم تستخدم التطبيق، حسب موقع "hoteliermiddleeast".

ويأتى توسع أوبر الجديد بعد ناجاح التطبيق في الإمارات في رفع نسبة الطلبات هناك إلى 169 %.

وانضم 1000 مطعم للتطبيق في الإمارات.

وقال مدير أوبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نيك روبرتسون:"نحن نعلم أن المواطنين في السعودية ومصر، يتطلعون إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الحصول على طعامهم".

وأضاف روبرتسون إنهم سعداء في أوبر لكي يقيموا شراكات مع المطاعم الوطنية في هذه الدول.

وسيكون Uber Eats أول خدمة عالمية لتوصيل الطعام في مصر والسعودية.

وسيوفر توسع أوبر في البلدين فرص عمل كثيرة للسكان.

وقال نيك روبرتسون إن مئات المطاعم ترغب في العمل مع Uber Eats.