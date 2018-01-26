ممثلة إسرائيلية تعلق على خروج فيلمها خالي الوفاض من ترشيحات الأوسكار

علقت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، على عدم ترشح فيلمها "واندر وومان" لأي من جوائز الأوسكار لعام 2018.

وبينما أكدت جال جادوت ، في تصريحاتها لقناة "E!" الأمريكية، بأن الفيلم لم يتم تنفيذه من أجل الفوز بالأوسكار، فإنها أعربت عن أملها في الفوز به من خلال جزئه الثاني والجديد، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وقالت: "لقد تأثرت بشدة من تعبير الناس عن خيبة أملهم من عدم ترشح فيلم "واندر وومان" للأوسكار، ولكننا بالتأكيد لم نقم بعمله من أجل الترشح للجائزة، وذلك لأنك لا تستطيع أن تجني كل شيء في الحياة".

وتابعت: "لقد صنعنا ذلك الفيلم وتلقينا ردود فعل مدهشة عنه، وبطريقة رائعة، ونحن نرغب في البقاء متواضعين وممتنين لكل هذا النجاح، وسنقدم جزءا جديدا منه، ومن يعلم؟ فقد يفوز بالأوسكار!".

ويعتبر فيلم "واندر وومان" من أنجح أفلام عام 2017، سواء على المستوى التجاري، بتحقيقه 821.8 ملايين دولار في شباك التذاكر حول العالم، أو على المستوى النقدي، بحصده للعديد من الجوائز الهامة.

Gal Gadot Reacts to #WonderWoman Oscar Snub by Not Caring About It At All: https://t.co/iyUOLRtl0E pic.twitter.com/6L9iSC8CI5 — IndieWire (@IndieWire) January 25, 2018

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وفيلم "واندر وومان" مستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية، وهو من بطولة جال جادوت، وكريس باين، ومن إخراج باتي جنكنز، ويتناول قصة البطلة الخارقة، الأميرة الأمازونية "ديانا برينس"، التي تترك عالمها لكي تمنع الحروب بين البشر، وتدعو للسلام حول العالم.

يذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أعلنت الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، عن ترشيحات جوائز حفل الأوسكار الـ 90، والمقام في 4 مارس/آذار المقبل.