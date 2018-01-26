هذا الممثل ينسحب من تقديم حفل أوسكار بسبب التحرش الجنسي

أعلن الممثل الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار، كيسي أفليك، انسحابه من تقديم إحدى جوائز حفل أوسكار لعام 2018.

وأكد المتحدث باسم أفليك، بأنه انسحب من تقديم جائزة أوسكار أفضل ممثلة هذا العام، بسبب اتهامات التحرش الجنسي التي طالته من العام الماضي، وفقا لمحطة "بي بي سي" البريطانية.

بينما صرح متحدث باسم الأوسكار قائلا: "نقدر قرار بن أفليك بالانسحاب من الإعلان عن الجائزة، وذلك من أجل تركيز المشاهدين على العرض وعلى الأعمال الفنية المعروضة لهذا العام".

وفاز كيسي أفليك، وهو شقيق الممثل الأمريكي بن أفليك، بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي في عام 2017، عن دوره في فيلم "Manchester by the Sea".

وكانت طالت بن أفليك اتهامات في العام الماضي، بشأن تحرشه جنسيا بممثلات أثناء تصوير فيلمه "I'm Still Here" في عام 2010.

وأكد كيسي أفليك في تصريحاته لصحيفة "بوسطن غلوب"، أن أي نوع من المعاملة السيئة هو أمر غير مقبول ومكروه من ناحيته، وأكد أن الجميع في حاجة إلى أن يعاملوا باحترام، سواء في مكان عملهم أو في أي مكان آخر تواجدوا فيه.

وتابع: "لا أستطيع أن أفعل أمرا حيال هذا سوى أن أعيش حياتي كما هي، وأن أعيش بالقيم التي نشأت عليها".

يذكر أن فضائح التحرش الجنسي، طالت العديد من ممثلي هوليوود خلال الفترة الماضية، وكان آخرهم جيمس فرانكو ومايكل دوغلاس.



