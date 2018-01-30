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19:38 30 يناير/ كانون الثاني 2018
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    أحلام تعود إلى "ذا فويس" ونوال الكويتية تتهم "MBC"

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    أصبحت عودة المطربة الإماراتية أحلام إلى لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، من إنتاج محطة "MBC" السعودية أمرا مؤكدا، بعدما أصدرت المطربة الكويتية نوال، مؤخرا، بيانا حول استبعادها منه.

    السعودية
    © AFP 2018/ STR
    الإفراج عن وليد آل إبراهيم مالك قنوات "MBC"
    وكتبت نوال في البيان، الذي شاركته، اليوم، 30 يناير/ كانون الثاني، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أود أن أنوه إلى أنني تلقيت دعوة من الإداره العليا لمحطة mbc للمشاركة ببرنامج "ذا فويس"، وقد رحبت بالمشاركة وأن أكون أحد المحكمين بالبرنامج، وتم إرسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال إدارة البرنامج".

    وتابعت: "إلا أنني تفاجأت مثلكم تماما بنشر أسماء المحكمين لبرنامج "ذا فويس"، ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا أعلمها، مما يدل على عدم التزام إدارة mbc باتفاقها معي، علما بأن إدارة برنامج "ذا فويس" قد أعلنت عن مشاركتي رسميا، بعد أن تم الاتفاق بيننا، مما يفقد تصرفهم هذا للأصول المهنية والاحترافية بالتعامل مع الفنانين".

    واختتمت نوال الكويتية بيانها: "جمهوري العزيز، وضعت هذه الحقائق أمامكم لكي لا يكون هناك أي لبس أو تحريف للأمور، شاكرة لكم حرصكم وتفاعلكم معي".

    وكانت إدارة محطة "MBC"، أثارت الجدل، أمس الإثنين، 29 يناير/ كانون الثاني، حول إعلانها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انطلاق الموسم الرابع والجديد من برنامج "ذا فويس"، 10 فبراير/ شباط، وبلجنة تحكيمية مكونة من أحلام، والمطربة اللبنانية إليسا، والمطرب المصري محمد حماقي، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني.

    وكانت "MBC"، أعلنت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، استبدال أحلام بالكويتية نوال، في لجنة تحكيم "ذا فويس"، وسط تكهنات بأن السبب هو موقف أحلام الصامت إزاء الأزمة الخليجية القطرية، خاصة وأن زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري، قطري الجنسية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    ذا فويس, the voice, إم بي سي, mbc, الإمارات العربية المتحدة, الكويت, المملكة العربية السعودية
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