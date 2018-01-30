أحلام تعود إلى "ذا فويس" ونوال الكويتية تتهم "MBC"

أصبحت عودة المطربة الإماراتية أحلام إلى لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، من إنتاج محطة "MBC" السعودية أمرا مؤكدا، بعدما أصدرت المطربة الكويتية نوال، مؤخرا، بيانا حول استبعادها منه.

© AFP 2018/ STR الإفراج عن وليد آل إبراهيم مالك قنوات "MBC"

وكتبت نوال في البيان، الذي شاركته، اليوم، 30 يناير/ كانون الثاني، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أود أن أنوه إلى أنني تلقيت دعوة من الإداره العليا لمحطة mbc للمشاركة ببرنامج "ذا فويس"، وقد رحبت بالمشاركة وأن أكون أحد المحكمين بالبرنامج، وتم إرسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال إدارة البرنامج".

وتابعت: "إلا أنني تفاجأت مثلكم تماما بنشر أسماء المحكمين لبرنامج "ذا فويس"، ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا أعلمها، مما يدل على عدم التزام إدارة mbc باتفاقها معي، علما بأن إدارة برنامج "ذا فويس" قد أعلنت عن مشاركتي رسميا، بعد أن تم الاتفاق بيننا، مما يفقد تصرفهم هذا للأصول المهنية والاحترافية بالتعامل مع الفنانين".

اود ان انوه الى انني تلقيت دعوه من الاداره العليا لمحطة mbc للمشاركه ببرنامج ذا فويس وقد رحبت بالمشاركه وان اكون احد المحكمين بالبرنامج وتم ارسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على آلية التسجيل من خلال ادارة البرنامج 1 يتبع — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) January 30, 2018

إلا انني تفاجأت مثلكم تماما بنشر اسماء المحكمين لبرنامج ذافويس ولم يتم نشر اسمي لأسباب لا اعلمها مما يدل على عدم التزام ادارة mbc باتفاقها معي علما بان ادارة برنامج ذافويس قد اعلنت عن مشاركتي رسميا بعد ان تم الاتفاق بيننا مما يفقد تصرفهم هذا للاصول المهنيه والاحترافيه 2 يتبع — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) January 30, 2018

والاحترافيه بالتعامل مع الفنانين…. جمهوري العزيز وضعت هذه الحقائق امامكم لكي لا يكون هناك اي لبس او تحريف للامور شاكرة لكم حرصكم وتفاعلهم معي — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) January 30, 2018

واختتمت نوال الكويتية بيانها: "جمهوري العزيز، وضعت هذه الحقائق أمامكم لكي لا يكون هناك أي لبس أو تحريف للأمور، شاكرة لكم حرصكم وتفاعلكم معي".

وكانت إدارة محطة "MBC"، أثارت الجدل، أمس الإثنين، 29 يناير/ كانون الثاني، حول إعلانها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انطلاق الموسم الرابع والجديد من برنامج "ذا فويس"، 10 فبراير/ شباط، وبلجنة تحكيمية مكونة من أحلام، والمطربة اللبنانية إليسا، والمطرب المصري محمد حماقي، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني.

وكانت "MBC"، أعلنت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، استبدال أحلام بالكويتية نوال، في لجنة تحكيم "ذا فويس"، وسط تكهنات بأن السبب هو موقف أحلام الصامت إزاء الأزمة الخليجية القطرية، خاصة وأن زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري، قطري الجنسية.