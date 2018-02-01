7 صفات تميز المرأة الروسية عن غيرها (صور)

أورد موقع "روسيا بيوند هيدلينز" الأمريكي 7 صفات قال إنها تميز المرأة الروسية عن غيرها.
1- الاهتمام بجمالها
Why a relationship with a Russian woman might end in disappointment?— Елена. (@ElenaOxara2222) January 18, 2018
1. She is too beautiful for you https://t.co/UtD59EYHzR
تهتم المرأة الروسية بجمالها وتقتني الكثير من الأدوات الخاصة لذلك، لكن هذه الأشياء ربما تكون مزعجة لشريك حياتها.
2- الاهتمام بالطعام
Do you want to try red lentil pasta?? This heart healthy option is not only tasty, but also gluten free and packed with nutrition. Case Dining Hall will be featuring this red lentil pasta next Friday, February 2nd from 11-2pm! Come on out and try it! pic.twitter.com/qXG0HsqCLC— Well Fed Wolfpack (@wellfedwolfpack) January 26, 2018
تؤمن المرأة الروسية بالحكمة القديمة التي تعتبر أن الطعام هو الطريق إلى قلب الرجل.
3-صداقة دائمة
Attentive Russian bride Olga from Kiev looking for relationship full of sincerity, mutual support and trust.https://t.co/kqEeUi2MOo#RussianBrides #RussianDating #VeronikaLove #VeronikaBrunettes #VeronikaBlondes #love #beautiful #smile #girls #dating #relationship #onlinedating pic.twitter.com/LeicG0N3Az— Veronika Love (@veronikalovecom) November 16, 2017
إذا اختارتك المرأة الروسية لتكون شريك حياتها، فلن يكون بإمكانك التخلي عنها، لأنها ستصبح صديقك المفضل ورفيق حياتك، وفقا للموقع الذي أشار إلى قصة امرأة روسية صاحبت زوجها بعد نفيه إلى صربيا في القرن التاسع عشر.
4- تحب القوة
Russian girls for serious relationship https://t.co/tAoe57T0g8 pic.twitter.com/2zaJlS3n49— Dating online (@datingwebonline) August 21, 2017
تحترم المرأة الروسية القوة والاستقلالية، وتبحث عن تلك الصفات على الدوام.
5- لن تستطيع الاختباء منها
Russian dating girls for serious relationship https://t.co/zBb29vNMJn #onlinedating #dating— Dating online (@datingwebonline) July 29, 2017
المرأة الروسية ليست فتاة جيمس بوند، بل هي نسخة جيمس بوند الأنثى، وإذا حاولت أن تختبئ منها بأي حجج فإنها قادرة على اكتشاف المكان الذي توجد فيه والأشخاص الذين تجلس معهم.
6- تحب الزواج
10 Awesome Facts About Russian… https://t.co/M8NHzT1ciK #Facts #relationship #russian_girls_facts #russian_women pic.twitter.com/e6nIsGjIOR— Feedmaza (@feedmaza) July 19, 2016
تتميز المرأة الروسية بجديتها في علاقتها بالآخرين، وتحب الزواج وتسعى إليه بجدية، وفقا للموقع الذي أوضح أن 78 % من النساء الروسيات يفضلن الزواج عن العلاقات العابرة.
7- تحب المفاجآت
relationship coach: Dating with beautiful russian girls http://t.co/xXovwb3yFE— SerenityTo50 (@SerenityTo50) September 22, 2014
تحب المرأة الروسية أن تقدم لها الهدايا باستمرار، خاصة عندما يتم مفاجأتها.
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