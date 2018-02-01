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19:42 01 فبراير/ شباط 2018
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    7 صفات تميز المرأة الروسية عن غيرها (صور)

    © Sputnik. Sergey Pyatakov
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    تعد المرأة الروسية من أجمل نساء الأرض، وهي تفضل الزواج عن العلاقات العابرة، وتحترم الرجل القوي، وفي ذات الوقت تعتبر أن كل وقته ملكا لها.

    أورد موقع "روسيا بيوند هيدلينز" الأمريكي 7 صفات قال إنها تميز المرأة الروسية عن غيرها.

    1- الاهتمام بجمالها 

    تهتم المرأة الروسية بجمالها وتقتني الكثير من الأدوات الخاصة لذلك، لكن هذه الأشياء ربما تكون مزعجة لشريك حياتها.

    2- الاهتمام بالطعام 

    تؤمن المرأة الروسية بالحكمة القديمة التي تعتبر أن الطعام هو الطريق إلى قلب الرجل.

    3-صداقة دائمة 

    إذا اختارتك المرأة الروسية لتكون شريك حياتها، فلن يكون بإمكانك التخلي عنها، لأنها ستصبح صديقك المفضل ورفيق حياتك، وفقا للموقع الذي أشار إلى قصة امرأة روسية صاحبت زوجها بعد نفيه إلى صربيا في القرن التاسع عشر.

    4- تحب القوة

    تحترم المرأة الروسية القوة والاستقلالية، وتبحث عن تلك الصفات على الدوام.

    5- لن تستطيع الاختباء منها 

    المرأة الروسية ليست فتاة جيمس بوند، بل هي نسخة جيمس بوند الأنثى، وإذا حاولت أن تختبئ منها بأي حجج فإنها قادرة على اكتشاف المكان الذي توجد فيه والأشخاص الذين تجلس معهم.

    6- تحب الزواج

    تتميز المرأة الروسية بجديتها في علاقتها بالآخرين، وتحب الزواج وتسعى إليه بجدية، وفقا للموقع الذي أوضح أن 78 % من النساء الروسيات يفضلن الزواج عن العلاقات العابرة.

    7- تحب المفاجآت

    تحب المرأة الروسية أن تقدم لها الهدايا باستمرار، خاصة عندما يتم مفاجأتها.

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    الكلمات الدلالية:
    فتيات روسيات, أخبار العلاقات الاجتماعية, أخبار روسيا, روسيا
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