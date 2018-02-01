7 صفات تميز المرأة الروسية عن غيرها (صور)

تعد المرأة الروسية من أجمل نساء الأرض، وهي تفضل الزواج عن العلاقات العابرة، وتحترم الرجل القوي، وفي ذات الوقت تعتبر أن كل وقته ملكا لها.

أورد موقع "روسيا بيوند هيدلينز" الأمريكي 7 صفات قال إنها تميز المرأة الروسية عن غيرها.

1- الاهتمام بجمالها

Why a relationship with a Russian woman might end in disappointment?



1. She is too beautiful for you https://t.co/UtD59EYHzR — Елена. (@ElenaOxara2222) January 18, 2018

تهتم المرأة الروسية بجمالها وتقتني الكثير من الأدوات الخاصة لذلك، لكن هذه الأشياء ربما تكون مزعجة لشريك حياتها.

2- الاهتمام بالطعام

Do you want to try red lentil pasta?? This heart healthy option is not only tasty, but also gluten free and packed with nutrition. Case Dining Hall will be featuring this red lentil pasta next Friday, February 2nd from 11-2pm! Come on out and try it! pic.twitter.com/qXG0HsqCLC — Well Fed Wolfpack (@wellfedwolfpack) January 26, 2018

تؤمن المرأة الروسية بالحكمة القديمة التي تعتبر أن الطعام هو الطريق إلى قلب الرجل.

3-صداقة دائمة

إذا اختارتك المرأة الروسية لتكون شريك حياتها، فلن يكون بإمكانك التخلي عنها، لأنها ستصبح صديقك المفضل ورفيق حياتك، وفقا للموقع الذي أشار إلى قصة امرأة روسية صاحبت زوجها بعد نفيه إلى صربيا في القرن التاسع عشر.

4- تحب القوة

تحترم المرأة الروسية القوة والاستقلالية، وتبحث عن تلك الصفات على الدوام.

5- لن تستطيع الاختباء منها

المرأة الروسية ليست فتاة جيمس بوند، بل هي نسخة جيمس بوند الأنثى، وإذا حاولت أن تختبئ منها بأي حجج فإنها قادرة على اكتشاف المكان الذي توجد فيه والأشخاص الذين تجلس معهم.

6- تحب الزواج

تتميز المرأة الروسية بجديتها في علاقتها بالآخرين، وتحب الزواج وتسعى إليه بجدية، وفقا للموقع الذي أوضح أن 78 % من النساء الروسيات يفضلن الزواج عن العلاقات العابرة.

7- تحب المفاجآت

relationship coach: Dating with beautiful russian girls http://t.co/xXovwb3yFE — SerenityTo50 (@SerenityTo50) September 22, 2014

تحب المرأة الروسية أن تقدم لها الهدايا باستمرار، خاصة عندما يتم مفاجأتها.