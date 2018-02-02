بالفيديو... ميغان ماركل تتعرض لموقف محرج في حفل

تعرضت خطيبة نجل ولي العهد البريطاني الأمير هاري، الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، لموقف محرج، خلال حفل تكريم عاملين مصابين في مجال الخدمة العامة.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS ترامب يقول رأيه في الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل

فعندما صعدت ميغان ماركل ، إلى المسرح للإعلان عن أحد المكرمين، ظل مقدم الحفل، لفترة من الوقت، وهو يبحث عن اسمه، ما تسبب في إحراجها.

وعندما طال البحث عن اسم المكرم، أخذت ميغان ماركل تضحك، وكذلك حاضرو الحفل، حتى تم العثور على الاسم.

ويعتبر حضور ميغان ماركل للحفل، هو أول ظهور عام ليلي لها مع خطيبها، الأمير هاري، وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين، أنها خالفت البروتوكول الملكي للمرة الثانية، بسبب ظهورها العام مع خطيبها، دون زواجها منه حتى الآن.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز"، قد ذكرت مؤخرا، أن ميغان ماركل تخطط أن تلقى خطابا خلال حفل زواجها، ليعد هذا خروجا جديدا عن التقاليد الملكية.

وحضرت ميغان ماركل، حفل تكريم العاملين، وهي مرتدية بذلة، من تصميم أليكساندر ماكوين.

وتم خطوبة ميغان ماركل على الأمير هاري، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما سيقام حفل زفافهما في 19 مايو/ أيار المقبل.