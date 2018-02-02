بالفيديو... مذيعة تكافئ جمهورها بمليون دولار

كافأت مقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس، مشاهديها بهدية غير اعتيادية، وهي منحهم مبلغ مليون دولار أمريكي.

© AP Photo/ Jeff Bottari جورج كلوني منح أصدقائه مليون دولار... تعرف على السبب

وأشارت إلين في أحدث حلقات برنامجها "ellen"، الجمعة 2 فبراير/شباط، إلى أنها قررت أن تمنح ذلك المبلغ لهم، في مقابل قيامهم بأفعال طيبة وخيرية، والتي بلغ عددها مليون فعل.

وذكرت إلين ديجينيريس، أن المليون دولار تم توزيعها على المشاهدين، بالتعاون مع شركة حبوب الإفطار "تشيريوس".

وفاجأت إلين مشاهديها في الاستوديو بمبلغ المليون دولار، عندما طلبت منهم أن يحصل كل منهم على علبة من حبوب الإفطار المتواجدة أسفل كرسيه، وعندما أخذوها، أخبرتهم بأنهم سيحصلون على مليون دولار بالمناصفة فيما بينهم، وهو ما جعلهم يصرخون ويهللون من السعادة.

وقالت إلين ديجينيريس إنه من بين مشاهديها الذين قاموا بأفعال طيبة، هو تبرع معلمة بكليتها لوالدة أحد تلاميذها، وآخر استقال من عمله، من أجل افتتاح ملجأ لحيوانات المزرعة.

يذكر أن إلين ديجينيريس، دائما ما توزع الهدايا على مشاهديها، في كل حلقة من حلقات برنامجها، والذي دائما ما تختتمه بعبارة "كونوا طيبين مع بعضكم البعض".