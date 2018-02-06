لا عزاء لأصحاب المهن الحرة... محرومون من هذه الامتيازات

أظهرت دراسة حديثة، أن أصحاب المهن الحرة، يحصلون على غير المتوقع، على أقل عدد من الإجازات السنوية.

وأشارت الدراسة، إلى أن من يديرون أعمالهم بأنفسهم، دون التحاقهم بوظيفة يومية، يحصلون على إجازة مدتها 14 يوما فقط في العام، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

وأجريت الدراسة على 1000، من أصحاب المهن الحرة، والتي أكد 27 في المئة من المشاركين فيها، أنهم يعملون عدد ساعات أكبر، عن ذي قبل، وقتما كانوا موظفين.

وأضافوا أنهم يضطرون للعمل 13 ساعة يوميا، من أجل تحقيق الأرباح من مشاريعهم الخاصة، ويرتفع هذا المعدل، ليصل إلى 65 ساعة أسبوعيا، وهو ضعف عدد ساعات من يعملون بدوام كامل في الأسبوع.

وقال ثلث من خضعوا للدراسة (36 في المئة) إنهم عادة ما يتغاضون عن تناول الوجبات، بسبب انشغالهم بضغوط العمل، بينما أفاد ثلثي الدراسة (66 في المئة) أنهم يعانون من ضغوط تسبب لهم صعوبة في النوم، أما ما يقرب من نصف من شاركوا في الدراسة (41 في المئة)، فأكدوا أنهم يظلون مستيقظين طوال الليل، بسبب قلقهم من عدم جني الأرباح المطلوبة.

Our blogs are helpful and useful. Here is 'Making Tax Digital for Businesses — Will You Be Affected?' which is a must read for all business owners, landlords and self employed people #Bromley #tax https://t.co/tAWfgCGDoU pic.twitter.com/9vUKQUFwyz — Cain & Beer Limited (@CainandBeer) February 4, 2018

وحتى عندما يمنحون أنفسهم إجازة، فإن ربع المشاركين في الدراسة، ذكروا أنهم لا يحصلون على أكثر من خمسة أيام إجازة في العام، بينما أجمع العديد أنهم لا يستطيعون أن يتخلصوا من أجواء العمل خلال قضائهم لها.

واعترف ما يقرب من نصف المشاركين في الدراسة (44 في المئة)، بأنهم يرسلون بريدا إلكترونيا للعمل، ويتلقون مكالمة عمل في مكان غير معتاد أو غير مناسب، وكان 13 في المئة منهم يقومون بذلك في المراحيض العامة.

وخلصت الدراسة إلى أن 56 في المئة اختاروا العمل لأنفسهم، من أجل التمتع بتحسين التوازن بين العمل والحياة.

كما ذكرت الدراسة، أن خمسي المشاركين فيها (39 في المائة)، يبدأون دوام عملهم الخاص قبل الساعة الثامنة صباحا، بينما واحد من كل 20 (6 في المئة) يبدأ في وقت مبكر من الساعة 4 صباحا.