تسجيل
21:27 06 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    النوم والوقت

    لا عزاء لأصحاب المهن الحرة... محرومون من هذه الامتيازات

    almrsal.com
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أظهرت دراسة حديثة، أن أصحاب المهن الحرة، يحصلون على غير المتوقع، على أقل عدد من الإجازات السنوية.

    صاحبة أفضل وظيفة على كوكب الأرض
    nstagram/sorelleamore
    بالفيديو والصور...صاحبة أفضل وظيفة على كوكب الأرض
    وأشارت الدراسة، إلى أن من يديرون أعمالهم بأنفسهم، دون التحاقهم بوظيفة يومية، يحصلون على إجازة مدتها 14 يوما فقط في العام، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

    وأجريت الدراسة على 1000، من أصحاب المهن الحرة، والتي أكد 27 في المئة من المشاركين فيها، أنهم يعملون عدد ساعات أكبر، عن ذي قبل، وقتما كانوا موظفين.

    وأضافوا أنهم يضطرون للعمل 13 ساعة يوميا، من أجل تحقيق الأرباح من مشاريعهم الخاصة، ويرتفع هذا المعدل، ليصل إلى 65 ساعة أسبوعيا، وهو ضعف عدد ساعات من يعملون بدوام كامل في الأسبوع.

    وقال ثلث من خضعوا للدراسة (36 في المئة) إنهم عادة ما يتغاضون عن تناول الوجبات، بسبب انشغالهم بضغوط العمل، بينما أفاد ثلثي الدراسة (66 في المئة) أنهم يعانون من ضغوط تسبب لهم صعوبة في النوم، أما ما يقرب من نصف من شاركوا في الدراسة (41 في المئة)، فأكدوا أنهم يظلون مستيقظين طوال الليل، بسبب قلقهم من عدم جني الأرباح المطلوبة.

    وحتى عندما يمنحون أنفسهم إجازة، فإن ربع المشاركين في الدراسة، ذكروا أنهم لا يحصلون على أكثر من خمسة أيام إجازة في العام، بينما أجمع العديد أنهم لا يستطيعون أن يتخلصوا من أجواء العمل خلال قضائهم لها.

    واعترف ما يقرب من نصف المشاركين في الدراسة (44 في المئة)، بأنهم يرسلون بريدا إلكترونيا للعمل، ويتلقون مكالمة عمل في مكان غير معتاد أو غير مناسب، وكان 13 في المئة منهم يقومون بذلك في المراحيض العامة.

    وخلصت الدراسة إلى أن 56 في المئة اختاروا العمل لأنفسهم، من أجل التمتع بتحسين التوازن بين العمل والحياة.

    كما ذكرت الدراسة، أن خمسي المشاركين فيها (39 في المائة)، يبدأون دوام عملهم الخاص قبل الساعة الثامنة صباحا، بينما واحد من كل 20 (6 في المئة) يبدأ في وقت مبكر من الساعة 4 صباحا.

    انظر أيضا:

    وظيفة براتب 40 دولارا في الساعة لأصحاب اللحية (فيديو)
    بالفيديو والصور...صاحبة أفضل وظيفة على كوكب الأرض
    وظيفة جديدة لباراك أوباما
    وظيفة جديدة للسعوديات والمرور تفرض عقوبة عليهن حال القيادة في هذا التوقيت
    المغرب يهدف إلى خلق 100 ألف وظيفة
    الكلمات الدلالية:
    العمل الحر, وظيفة, مجتمع, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتيات من فريق التشجيع في مباراة بطولة أوروبا 2017/2018 بين تسي إس كا موسكو وأناضول اسطنبول
    حسناوات فرق التشجيع الروسية
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك