"آيفون" يتعرض لاختراق "استثنائي" من "الهاكرز"

كشفت شركة "آبل"، اليوم، عن تعرض هواتفها "آيفون" لاختراق في أنظمة تشغيلها، بعدما تمكن "هاكرز" من سرقة رمزها السري.

© REUTERS/ STEPHEN LAM بالفيديو.. تفاصيل الهاتف الروسي الذي هز عرش أيفون

ذكرت "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية"، أن الرمز السري المسروق، شاركه "الهاكرز" عبر موقع "Github"، وفقا لـ هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ولفتت "آبل" أن الرمز السري يتعلق بهواتف "آيفون" التي تعمل بنظام "آي أو إس 9"، أي قبل 3 سنوات، وأكدت أن هواتفها لا تعتمد في أمنها على سرية ذلك الرمز.

يذكر أن نظام التشغيل الحالي في كل أجهزة "آبل" هو "آي أو إس 11".

Apple's iBoot Source Code for iPhone Leaked on GitHub. Apple source code for a core component of iPhone's operating system has purportedly been leaked on GitHub, that could allow hackers and researchers to discover currently unknown zero-day vulnerabilities to develop persistent pic.twitter.com/lkzRHVOb55 — SecqureOne (@secqureOne) February 9, 2018

ووفقا لـ "آبل" في بيانها، فإن 93 في المئة من مستخدميها يستخدمون نظام تشغيل "آي أو إس 10" أو ما يفوقه، موضحة أن هواتف "آيفون" التي تعمل بتلك النظم المتطورة لم تعد تستخدم ذلك الرمز السري المسرب.

وبحسب موقع "ماذربورد"، فإن الرمز السري المسرب يحمل اسم "آي بووت".

ووصف الخبير في الأمن السبراني، آلن وودوارد، وهو أستاذ في جامعة سوري أن تسريب رمز "آي بووت" السري أمر "استثنائي" في تاريخ الشركة.

وأكد وودوارد، أن "الهاكرز" سيسعون لدراسة الرمز السري المسرب، من أجل العثور على أي هفوات فيه، من أجل التمكن من الدخول لمكان غير مصرح به في الهاتف، ولكن في حال أن الرمز سليم، فلا يوجد ضرر من تسريبه.