صورة نادرة لملك سعودي راحل في طفولته عام 1917

وأوضح الحساب أن الصورة تظهر الملك خالد وهو في عمر الخمس سنوات تقريبا، فيما تظهر الأمير محمد بن عبد العزيز وهو في عمر سبع سنوات، وتم التقاط الصورة عام 1335 هجري، أي عام 1917 ميلادي.
صورة نادرة— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) February 9, 2018
من اليسار:
الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله في عمر ٥ سنوات تقريبا
والأمير محمد بن عبدالعزيز رحمه الله في عمر ٧ سنوات تقريبا
عام ١٣٣٥هـ#ذاكرة_الرياض pic.twitter.com/mQnrOOgmBL
يذكر أنه في وقت سابق انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور نادرة للملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
ويظهر الملك في الصورة الأولى وهو يقف بجانب شقيقه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن، عام 1936، ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية صورة أخرى من زيارة الملك عبد العزيز لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى عام 1939.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)