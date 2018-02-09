صورة نادرة لملك سعودي راحل في طفولته عام 1917

عرض حساب "ذاكرة الماضي الجميل" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة نادرة للملك السعودي الراحل خالد بن عبد العزيز برفقة الأمير الراحل محمد بن عبد العزيز.

وأوضح الحساب أن الصورة تظهر الملك خالد وهو في عمر الخمس سنوات تقريبا، فيما تظهر الأمير محمد بن عبد العزيز وهو في عمر سبع سنوات، وتم التقاط الصورة عام 1335 هجري، أي عام 1917 ميلادي.

صورة نادرة



من اليسار:



الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله في عمر ٥ سنوات تقريبا

والأمير محمد بن عبدالعزيز رحمه الله في عمر ٧ سنوات تقريبا



عام ١٣٣٥هـ#ذاكرة_الرياض pic.twitter.com/mQnrOOgmBL — ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) February 9, 2018

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يذكر أنه في وقت سابق انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور نادرة للملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

ويظهر الملك في الصورة الأولى وهو يقف بجانب شقيقه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن، عام 1936، ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية صورة أخرى من زيارة الملك عبد العزيز لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى عام 1939.