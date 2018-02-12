احصل على شقة فاخرة في دبي بـ15 بيتكوين

© AP Photo/ Eric Gay التعامل بـ "البتكوين" يعرض للملاحقة القانونية في هذا البلد العربي

ذكر موقع " بيزنيس إنسيدر " الأمريكي أن اثنين من رواد الأعمال البريطانيين هما ميشيل مون، صاحبة العلامة التجارية "تايكون"، والملياردير دوغ بارومان، أطلقا خطة للاستثمار العقاري في دبي في سبتمبر / أيلول الماضي، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات التي خصصوها لهذا الغرض هي 327 مليون دولار.

ولفت الموقع إلى قول بارومان بأنه تم بيع 50 شقة مقابل عملة البتكوين من أصل 1300 شقة تم تخصيصها لهذا الغرض، مشيرا إلى أن عدد الشقق التي اشتراها بعض الأشخاص وصل إلى عشر شقق.

وتابع: "يجري إنشاء الشقق في حديقة العلوم في دبي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها بحلول عام 2020"، مشيرا إلى أن أسعار الشقق تتراوح بين 130 ألف دولار و380 ألف، أي ما بين 15 إلى 45 بيتكوين.

… and one buyer bought 10https://t.co/XucOerKA99 — Kataeb.org English (@Kataeb_Eng) February 12, 2018

وذكر الموقع أن رائدا الأعمال البريطانيين تعهدا بأن يصل عدد الشقق السكنية الفاخرة التي يتم بيعها مقابل البتكوين في دبي سيصل إلى 150 شقة، وأنه سيجري طرح المزيد من الشقق في المستقبل.

50 luxury flats in Dubai have been sold for bitcoin — and one buyer bought 10 https://t.co/ktbPN9tehC pic.twitter.com/HXIUclUE5o — Oscar Williams-Grut (@OscarWGrut) February 10, 2018



