"مايكروسوفت" تطرح تطبيقا لنقل الصور من الهواتف إلى الحواسيب

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، مؤخرا، تطبيقا جديدا، بشأن نقل الصور من الهواتف الذكية إلى الحواسيب الشخصية.

ويضم تطبيق "مايكروسوفت" ميزة جديدة، وهي إمكانية نقل الصور بين الهواتف والحواسيب، عن طريق الإنترنت اللاسلكي "الواي فاي"، وظل مطوّروه يعملون عليه لأشهر عديدة، وفقا لموقع "ذا فيرج".

والتطبيق الجديد يحمل اسم "Photos Companion"، وهو متوافر بنسخة لهواتف "آيفون" وهواتف "أندرويد".

NEW! Photos Companion, designed for students, uses a QR code to do a wireless transfer of photos & videos from a phone to the #MicrosoftPhotos app on @Windows 10. Learn more: https://t.co/fccKGRbhDi #mieexpert #edtech pic.twitter.com/mBPDiImEVd — Mike Tholfsen (@mtholfsen) February 16, 2018

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Microsoft releases Photos Companion app for iOS and Android devices — https://t.co/dyVjt5aZEz pic.twitter.com/0r8XRRiTrf — MSPoweruser (@mspoweruser) February 15, 2018

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وأكد الفريق المطوّر للتطبيق، أن أكثر فئة مستفيدة منه، هم الطلبة، الذي سيساعدهم في الحال، على نقل ما يلتقطوه من مواد دراسية في حصصهم، من أجل مشروعاتهم، الموجودة على حواسيبهم الشخصية.

والتطبيق متوافر، ضمن التطبيقات المحمّلة مسبقا في نظام تشغيل "ويندوز 10"، ويتم ربط التطبيق المتواجد في الهاتف بالحاسوب، عن طريق إجراء مسح لرمز QR.