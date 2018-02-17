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15:21 17 فبراير/ شباط 2018
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    الممثلة الأمريكية ميغان ماركل مع خطيبها نجل ولي العهد البريطاني الأمير هاري

    ميغان ماركل تدر الملايين على شركة أزياء

    © REUTERS/ POOL
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    أحيانا يؤدي اختيار أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا لاسم تجاري بعينه في عالم الأزياء إلى زيادة مبيعاته، وهذا ما حدث مع أزياء "سنتلر" الكندية.

    وحظت "سنتلر" بهذه الفرصة، عندما ظهرت خطيبة الأمير هاري، الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، وهي مرتدية أحد معاطف الشركة، خلال قداس عيد الميلاد، الذي حضره أفراد العائلة المالكة في نورفولك بإنجلترا، في شهر ديسمبر/كانون الأول، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

    وقالت مؤسسة العلامة التجارية ومديرة التصميمات في "سنتلر" بويانا سنتلر: "منذ أن ارتدت ميغان ماركل المعطف ذا الياقة الكبيرة باللون البيج يوم عيد الميلاد، ونفد المعطف في لمح البصر، وتلقينا عددا هائلا من الطلبيات في "سنتلر" هذا اليوم ولعدة أيام بعد ذلك. كنا نشحن المعاطف إلى جميع أنحاء العالم".


    وكانت شركة أزياء "سنتلر" الكندية، شاركت في أسبوع لندن للموضة هذا العام، وللمرة الأولى يوم الجمعة، 16 فبراير/شباط، بعرض خاص، استفاد من ارتباط الاسم التجاري الفاخر في الآونة الأخيرة بميغان ماركل.

    ووصفت بعض وسائل الإعلام البريطانية الأضواء، التي سُلطت بكثافة أكبر على "سنتلر" بأنها "تأثير ميجان"، في إشارة إلى الممثلة التي شاركت في بطولة مسلسل "Suits".

    وقالت "سنتلر"، إن زيادة الطلب على أزيائها في الآونة الأخيرة، جعلها تشارك في أسبوع لندن للموضة هذا العام.

    وكان تقرير أصدرته العام الماضي شركة الاستشارات "براند فاينانس"، أشار إلى أن اختيار أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا لمنتجات بعينها، ودون أي اتفاق مسبق، عاد بربح قيمته نحو 200 مليون جنيه استرليني (280 مليون دولار) على الشركات البريطانية وحدها.

    الأمير هاري يعلن خطبته على الممثلة ميغان ماركل
    © AFP 2018/ Andrew Cowie
    بالفيديو... ميغان ماركل تتعرض لموقف محرج في حفل
    وتأسست "سنتلر"، ومقرها مدينة تورنتو، عام 2009 وتشير صفحتها على موقع "لينكد إن"، إلى أن عدد الموظفين فيها لا يتعدى عشرة، ولها صالة عرض واحدة في المدينة الكندية، وتبيع أزيائها عبر الإنترنت وفي المتاجر.

    وقالت "سنتلر" إن الكثير من الزبائن يعتبرون اختيارات أفراد الأسرة المالكة شكلا من أشكال التأكيد على قيمة الأسماء التجارية.

    وأضافت "إنهم بمثابة صك أمان لنساء كثيرات، إذا وقع اختيار أفراد الأسرة المالكة على أزياء بعينها فهي بالضرورة جميلة". 

    وسيحتفل الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل بزفافهما في شهر مايو/أيار المقبل.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الزفاف الملكي, أسبوع الموضة, عرض أزياء, سنتلر, ميغان ماركل, الأمير هاري, المملكة المتحدة, كندا, بريطانيا
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