قبل أيام من إطلاق "غالاكسي S9"... تسريبات تكشف عن مفاجأة جديدة

انتشرت تسرببات، خلال الأيام الماضية، عن مفاجأة جديدة، قبل أسبوع واحد من طرح شركة سامسونغ هاتف "غالاكسي إس 9".

وذكر الموقع التقني، أن "غالاكسي إس 10" يأتي بمعالج "سناب دراجون 855" وعبارة عن شريحة بمعيارية 7 نانو متر، ويستطيع ع دعم سرعات LTE تصل إلى 2 غيغابت في الثانية، حسبما أفاد مسرب أخبار الهواتف الشهير، رونالد كوان، لكن شركة "كوالكوم" المصنعة لم تؤكد الأمر بعد، بشكل رسمي.

وجاء الموديم الجديد خلفا لشريحة Snapdragon X20 التي يجرى استخدامها من قبل معالجات Snapdragon 845 المصنعة بتقنية 10nm SoC.

وإزاء هذه التسريبات الجديدة، يترقب عشاق الهواتف الذكية إطلاق شركة "سامسونغ" لهاتف "غالاكسي إس 9" في الـ25 فبراير/شباط الحالي.

Samsung Galaxy C10 Plus Renders Reveal Stunning Bezel-Less Design https://t.co/q1ia5oiM2L — iGyaan (@igyaan) February 12, 2018

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